First Phosphate peut dormir tranquille

Les développeurs des entreprises énergétiques se réjouissent sans doute de l’effondrement du parti de la Coalition avenir Québec. Durant ses huit ans au pouvoir, la CAQ a mis sur pause tous les projets touchant aux énergies fossiles.

First Phosphate, dont le dossier chemine depuis une dizaine d’années à travers les ministères concernés, veut passer à l’étape d’extraction de phosphate du côté de Bégin-Lamarche.

La désastreuse expérience de Northvolt a refroidi les ardeurs de la CAQ face à la volonté de First Phosphate d’extraire du sol saguenéen du phosphate pour la production de cathode pour l’industrie de batteries au lithium-fer-phosphate (LFP).

D’autre part, comme toutes les nouvelles usines, First Phosphate attend toujours la confirmation d’un bloc d’énergie pour construire son usine de transformation d’acide phosphorique sur un des terrains de port de Saguenay.

Contribution fédérale

Après avoir contribué financièrement à la hauteur de 17 millions $ pour mener des études techniques liées à la production de concentré de phosphate répondant aux exigences des qualités du marché des batteries, le gouvernement fédéral a ajouté cinq autres millions pour la construction d’une ligne d’électricité et de la route d’accès aux minerais.

Avec l’élection du Parti québécois, on souhaite que sa représentante au Saguenay, Marie-Karlynn Laflamme, soit nommée ministre régionale et franchisse les derniers remparts permettant de compléter cette initiative dont les retombées pour le Québec et la région cumulent plusieurs milliards.

Sur sa page Facebook, Mme Laflamme saluait l’initiative des propriétaires de First Phosphate et rappelait que « Le Québec a besoin de ce genre de projet pour créer de la valeur tout en faisant les choses autrement ».

Programme Filon

L’ex-gouvernement de la CAQ avait retenu le projet saguenéen pour son programme « Filon », mais sans plus. Cet outil, censé aider les promoteurs à obtenir des permis plus rapidement, n’a pas fait bouger le dossier.

Le vice-président exécutif de First Phosphate, David Dufour, expliquait récemment au journaliste de La Presse, Julien Arsenault, la technologie des batteries lithium-fer-phosphate, utilisée à Saguenay, surpasse mondialement celle de Northvolt.

L’engouement est tel que First Phosphate figure désormais sur la prestigieuse bourse NASDAQ de New York. Une première pour une entreprise issue du Saguenay.

Grappe industrielle

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean comptait beaucoup sur le projet GNL pour vitaliser le parc industrialo-portuaire de Saguenay. En 2021, la CAQ rejetait ce projet, arguant que l’acceptabilité sociale n’était pas au rendez-vous.

À part une réaction tardive du député conservateur (et désormais sénateur) Richard Martel, aucunes autres personnalités politiques de la région ne se sont levées pour défendre ce projet. Alors que depuis 2025 Québec aurait pu vendre à bon prix aux pays européens son gaz liquéfié et enrichir nos municipalités, le parc de Grande-Anse restait désertique.

Saguenay a la chance de pouvoir compter sur un nouveau projet phare pour constituer, chez nous, une nouvelle grappe industrielle qui profitera à tout le Québec. Ne ratons pas cette nouvelle chance.

