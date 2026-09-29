Une préférence pour les femmes fortes

Si ce n’était que de mon instinct, je voterai pour une femme le 5 octobre prochain. Je ne sais pas pourquoi, mais les femmes fortes m’ont toujours attiré.

Elles me semblent plus vraies, plus crédibles, plus intuitives et moins volatiles que leurs homologues masculins. Christine Fréchette m’impressionne en se portant à la défense d’un mandat qui traîne son lot de scandales et malgré qu’elle recule dans les sondages.

Ruba Ghazal aussi m'émeut, mais tire un peu trop à gauche et puis son idée de rouvrir le dossier constitutionnel me laisse vraiment songeur.

Tendance régionale

Dans la région, mon vote irait à Catherine Morissette, elle aussi femme de caractère qui connaît le milieu municipal, mais elle n’est pas dans ma circonscription. Et puis son chef populiste à la sauce Trump me rappelle trop le fossoyeur des États-Unis. Il aura du mal à obtenir la troisième position.

J’aime bien Marie Kalynn-Laflamme aussi, jeune femme brillante, mais elle n’a vraisemblablement pas besoin de mon vote puisque les sondages la placent bien en avance dans les intentions de vote.

Québec solidaire n’a pas de chance de bâtir une sérieuse opposition, j’ai beaucoup de respect pour Jeanne Palardy, mais je ne partage pas son opinion à propos des énergies fossiles. Alors pour soutenir ma logique, je devrais voter Sandra Larouche, mais je ne la connais ni d’Ève ni d’Adam, un cas de conscience.

Les libéraux comptent obtenir l’appui des électeurs de Chicoutimi et Jonquière en parachutant des inconnus sur le territoire. C’est mal connaître les électeurs de la région.

Et puis, si on se fie aux sondages nationaux, impossible de garantir un gouvernement majoritaire pour Paul Saint-Pierre-Plamondon. En ces temps difficiles, les électeurs ont d’autres priorités que de lancer le Québec dans une lutte 50-50 à finir entre Québécois de tout acabit pour gagner un pays et en briser un autre.

Région souverainiste

Les deux référendums québécois, celui de 1980 comme celui de 1995, nous l’ont démontré : la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean demeure une forteresse souverainiste. Les pourcentages en faveur du Oui à Chicoutimi comme à Jonquière avoisinaient les 65%.

Je me rappelle que mon rédacteur en chef au Quotidien, Denis Tremblay, dans une discussion à propos de l’objectivité journalistique, m’avait fait remarquer que les préférences politiques des journalistes sont à la hauteur de celles de la population.

Mais les électeurs de la région n’ont jamais résisté à une vague politique, comme celle de Brian Mulroney, chef conservateur fédéral, qui avait balayé les quatre circonscriptions de la région.

Pas plus non plus à celle de François Legault de la CAQ, qui a fait table rase des cinq députés du grand territoire saglac.

Cette année, même si on ne peut parler de vague, les sondages n’en donnent pas moins une légère avance au Parti Québécois.

Dans Jonquière cependant, où la population semble plus déchirée entre le candidat péquiste Jimmy Bouchard et le caquiste Yanick Gagnon, on pourrait avoir une surprise…même si tout milite en faveur des candidats péquistes. Yannick Gagnon pourrait surprendre.

Tout dépendra de qui arrivera à convaincre le plus d’électeurs de se rendre aux urnes, lundi prochain.