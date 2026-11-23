La population a été fort nombreuse à se présenter samedi lors de la 39e collecte de jouets de la Caserne de Chicoutimi-nord. Lutins, mascottes, camion de pompiers, père et mère Noël étaient sur place, dans une ambiance des Fêtes… sans neige toutefois.

Qu’à cela ne tienne, cela n’a pas empêché les citoyens d’être fort généreux. Le pompier à la retraite, Mario Gagnon, parle d’abord de ce qui a été recueilli en terme de quantités de jouets.

« On a eu encore une très belle qualité de jouets cette année, en termes de quantités environ une dizaine de palettes de bois de 5 pieds de haut. On a aussi eu des jeux éducatifs, même qu’il y en a qui nous ont aussi emballé des cadeaux neufs, des cadeaux qu’ils ont achetés pour ensuite venir nous les offrir. Ils ont même pris le soin d’indiquer dessus l'âge et le sexe, on en a eu environ une quinzaine. Et puis des jouets neufs, bien conservés, qu’on nous a donnés parce que les enfants "étaient rendus trop grands" ».

Certains avaient même des cadeaux spéciaux : des dons en argent. « Il y a eu quelques dons en argent. Ça va nous permettre d'assurer le roulement de notre matériel de réparation à la caserne de jouets, en achetant des rouleaux de “tape”, des crayons... tout ce qu'il faut pour le fonctionnement ».

Mario Gagnon a aussi eu ce mot gentil pour ses collaborateurs médiatiques. « Avec la publicité qu'on a faite avec vous, à CKAJ et au Journal le Réveil, ça a été merveilleux, ça a paru, je vais vous le dis sincèrement. On a eu beaucoup beaucoup de gens de Jonquière, de partout, des auditeurs de votre radio. Ça fonctionne, nos médias au Saguenay! »

Mario Gagnon parle aussi des jeunes enfants qui se sont présentés à la caserne, à qui on avait inculqué le sentiment de partage, et qui sont venus d’eux-mêmes faire don de leurs jouets.

« Ils prenaient leurs jouets, puis venaient les déposer eux-mêmes à la table pour faire le geste du partage. Ça c'était merveilleux, les parents laissaient faire leurs jeunes qui débarquaient de la voiture pour venir nous voir. Ça veut dire que le message a bien passé, les valeurs de partage sont bien transmises, c’est merveilleux ».

L’ambiance était à son meilleur, d’ajouter Mario Gagnon, alors que la bonne humeur était présente partout au sein des troupes. Prochaine étape: la distribution des jouets, en collaboration avec plusieurs organismes de bienfaisance.

« On les prépare cette semaine. On a des intervenants aussi qui nous envoient des listes pour des familles. Puis avec les familles ça va commencer à partir du mois de décembre : on prend des appels, puis on les rappelle les familles, puis après ça, on prépare les jouets. Alors chaque enfant reçoit cinq jouets qu'on a récupérés: un casse-tête, un livre et trois jouets, en fait. Et on ajoute un jouet neuf, parce que pour un enfant c’est plaisant de recevoir un jouet neuf à travers ses jouets reconditionnés, qui sont très propres. Mais c'est aussi plaisant d'avoir quelque chose de neuf à déballer ».

Mentionnons que par année, l’équipe des bénévoles de la caserne répare entre 15 000 et 25 000 jouets, ce qui leur évite ainsi d’être jetés, et d’avoir une 2e vie pour faire le bonheur d’autres enfants. Les familles et organismes désireuses d’obtenir des dons de jouets, peuvent contacter l’équipe de la caserne à partir du mercredi 25 novembre, au 418 698-1161. Les demandes sont traitées de manière confidentielle.