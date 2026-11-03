Desjardins : des virements faits en double soulèvent la colère des clients

Le réseau informatique des caisses Desjardins connaît actuellement des ratés, alors que des paiements de factures faits par virements Interac préprogrammés l’ont été en double.

En guise d’exemple, avec le premier du mois qui avait lieu dimanche, beaucoup de paiements pré-autorisés comme ceux d’un loyer à payer ont été prélevés deux fois. Les témoignages de milliers clients en colère de l’institution financière fusent sur les réseaux sociaux.

En guise de solution de ce problème qu’on estime intermittent, Desjardins suggère d’annuler le deuxième versement s’il n’a pas encore été accepté. Desjardins dit travailler à rétablir la situation le plus rapidement possible. Il est à se demander si cette problématique est liée à la récente mise à jour du réseau informatique chez Desjardins, qui a d’ailleurs présenté ses excuses à ses membres touchés par le traitement en double de ces virements.

La source du problème n’a toutefois pas été confirmée. Le porte-parole du réseau, Jean-Benoît Turcotti, a assuré que les membres concernés ne subiront aucun impact financier.