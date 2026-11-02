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Plus de 134 000 $ distribués grâce à la campagne Sac-à-dons 2026

Le 02 novembre 2026 à 15 h 00
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Fondation pour l’enfance et la jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Société St-Vincent-de-Paul et Jean Coutu ont annoncé que 134 885 $ ont été amassé dans le cadre de la 13e édition de la campagne Sac-à-dons.

Lancée en mai dernier, la campagne vise à sensibiliser la population régionale aux défis financiers que vivent plusieurs familles à l’approche de la rentrée scolaire. Les sommes recueillies servent à fournir du matériel scolaire aux enfants qui en ont besoin afin qu’ils puissent entreprendre leur année scolaire dans les meilleures conditions.

Cette année, la vente de billets dans les succursales participantes a permis d’amasser plus de 57 500 $. Cette somme a été remise à la Société St-Vincent-de-Paul, qui a distribué 677 sacs à dos. De son côté, la Fondation pour l’enfance et la jeunesse a remis 726 sacs, représentant une valeur de 77 330 $. Au total, 1 403 sacs à dos personnalisés au nom de chaque enfant et remplis de fournitures adaptées à leur niveau scolaire ont été distribués partout dans la région.

La gestion des fonds amassés a été assurée par les différentes conférences de la Société St-Vincent-de-Paul dans les municipalités participantes ainsi que par la Fondation pour l’enfance et la jeunesse.

« Malgré les conditions socio-économiques qui peuvent varier selon les foyers, tous les jeunes devraient pouvoir vivre une expérience positive en ce qui concerne leur éducation. C’est pourquoi il est essentiel d’offrir la chance aux élèves défavorisés de vivre une rentrée comme les autres. », a déclaré Karine Brassard, directrice générale de la Fondation pour l’enfance et la jeunesse.

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