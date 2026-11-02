Les JQSI débutent dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

La 30e édition des Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) s’amorce partout au Québec au cours du mois de novembre sous le thème de l’interdépendance des peuples. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Centre de solidarité internationale (CSI-SLSJ) propose une programmation diversifiée, tout en soulignant un hommage particulier à sa fondatrice, Nicole Guy.

À l’occasion du lancement des JQSI, le CSI-SLSJ a annoncé qu’une nouvelle rue de Roberval portera désormais le nom de Nicole Guy, décédée en 2022. Fondatrice de l’organisme en 1979, cette dernière a consacré une grande partie de sa vie à promouvoir la solidarité entre les peuples et la coopération internationale.

« Elle fut une pionnière de l’éducation à la citoyenneté mondiale et défendait déjà à l’époque l’idée de l’interdépendance des peuples. Nous nous réjouissons de cette reconnaissance », a souligné la présidente du conseil d’administration du CSI-SLSJ, Martine Bourgeois.

La démarche menant à l’attribution du nom de rue a été réalisée par le Comité patrimoine de la Société d’histoire Domaine-du-Roy et Michel Cloutier, membre du CSI-SLSJ, avec l’appui de la Ville de Roberval.

Une programmation variée

Tout au long du mois de novembre, le CSI-SLSJ offrira près de 30 activités destinées au grand public et aux jeunes à travers la région. Les rendez-vous habituels de l’organisme, dont les Jeudis Cambio solidaire, les Midis-rencontres d’Alma, les Cinés engagés et les activités Bière & révolution, seront de retour.

Des capsules réalisées en collaboration avec des partenaires du Bénin et du Sénégal seront également diffusées chaque lundi. À cela s’ajoutent une douzaine d’activités organisées dans les établissements scolaires de la région.

Le Gala de l’engagement international comme point culminant

Le moment phare des JQSI dans la région sera la troisième édition du Gala de l’engagement international, prévue le 2 décembre à l’Université du Québec à Chicoutimi.

L’événement adoptera une formule renouvelée articulée autour de cinq activités, soit la foire de l’engagement avec cocktail d’accueil et buffet africain, le lancement du balado Hors frontières de la boursière Emy Arsenault, un panel portant sur l’engagement citoyen, la remise des premiers Prix de l’engagement international du CSI-SLSJ ainsi que le lancement des Bourses de l’engagement CSI-CSN.

Le Conseil central des syndicats nationaux (CSN) du Saguenay-Lac-Saint-Jean a d’ailleurs doublé son enveloppe financière afin de permettre la création d’une deuxième bourse de 500 $. La première, consacrée à l’engagement international, vise à soutenir un projet de sensibilisation porté par une personne ayant vécu une expérience de solidarité internationale. La nouvelle bourse, axée sur l’ancrage régional, s’adresse quant à elle aux personnes immigrantes souhaitant s’impliquer dans leur communauté d’accueil.

Les candidatures pour les deux bourses seront acceptées du 3 décembre au 3 janvier, tandis que les lauréats seront dévoilés en février dans le cadre de la Semaine du développement international.

« Les Prix permettront de souligner l’engagement citoyen de personnes ou de groupes qui se sont démarqués dans les activités du CSI-SLSJ au cours de la dernière année. C’est une belle façon de reconnaître leurs réalisations et de valoriser la transformation sociale », fait valoir Sabrina Ostré, codirectrice du CSI-SLSJ.