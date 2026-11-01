Halloween : une soirée tranquille, mais une nuit occupée pour les policiers de Saguenay

La soirée d’Halloween s’est déroulée sans incident majeur dans les quartiers résidentiels de Saguenay, mais les policiers ont eu fort à faire durant la nuit du 31 octobre au 1er novembre.

Selon la porte-parole du Service de police de Saguenay, Anne Gagnon, huit policiers et 51 étudiants en techniques policières ont été mobilisés en début de soirée afin d’assurer la sécurité des enfants et des familles. Les policiers ont également participé à la distribution de bonbons et de petits articles promotionnels.

Par ailleurs, une opération de contrôle des véhicules tout-terrain (VTT), menée samedi, a permis de vérifier une douzaine d’usagers et de remettre quatre constats d’infraction.

Une nuitée occupée

La nuit a toutefois été beaucoup plus mouvementée pour les patrouilleurs. Plusieurs interventions liées à des plaintes de bruit, à des personnes en état d’ébriété et à des demandes d’assistance dans des établissements licenciés ont occupé les policiers.

Enfin, dans le secteur de Jonquière, des patrouilleurs qui se dirigeaient vers un appel dans un bar ont intercepté un automobiliste dont la conduite leur semblait erratique. Le conducteur a été arrêté afin de se soumettre à des tests de dépistage d’alcool. Au moment du bilan transmis par le service de police, les résultats étaient toujours attendus.