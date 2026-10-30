Actualités

 Temps de lecture : 2 min 6 s

Lutte contre l’insécurité alimentaire

Des plats à petits prix pour les élèves de la région

Le 30 octobre 2026 - Modifié à 14 h 17 min
Par Isolyne Chapeyrou - Journaliste

Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean a inauguré sa nouvelle cuisine de transformation alimentaire à Saguenay. Celle-ci permet depuis le 28 septembre de cuisiner et de livrer des repas chauds à petit prix dans les écoles de la région.

C’est dans la cuisine de l’ancien CHSLD Monseigneur-Victor-Tremblay, sur la rue d’Angoulême à Chicoutimi, que l’organisme s’est installé. Inutilisée depuis la pandémie, Santé Québec loue la cuisine à l’organisme pour la somme de 100 $ par mois. « C’est une grosse contribution de leur part, ça nous aide beaucoup », confie la directrice adjointe et responsable du projet, Gabrielle Girard.

Déjà 6 écoles desservies

Trois écoles participent depuis septembre au projet pilote mené en collaboration avec La Cantine pour tous. L’organisme de lutte contre l’insécurité alimentaire dessert déjà l’École Saint-Cœur-de-Marie-Saint-Antoine, l’École des Quatre-Vents et l’École Roseau. Trois autres établissements du Lac-Saint-Jean seront desservis dès le début de la semaine prochaine.

« On est contents de ne pas laisser ces écoles sans service, mais ça a été quand même un bon défi », explique Gabrielle Girard. Ces trois établissements scolaires se sont rajoutés un peu plus tôt que prévu pour l’organisme.

Les trois premières écoles reçoivent actuellement entre 200 et 300 repas par jour. L’organisme vise à atteindre 1 000 repas quotidiens d’ici 2029 en augmentant le nombre d’établissements desservis à une dizaine.

Bien nourrir les enfants

Moisson SLSJ propose un menu cyclique sur quatre semaines avec trois options différentes par jour : « La première option s’appelle Découverte, on retrouve des choses qui nous font un peu sortir de notre zone de confort. Après, on a l’option végétarienne pour les enfants qui sont habitués de manger végé à la maison, et l’option Passe-partout où là, on retrouve des plats classiques comme les lasagnes ou le pâté chinois », explique la responsable du projet.

Les parents peuvent choisir de payer entre 1 et 6 dollars le repas, selon la capacité financière de la famille.

Un projet amené à grandir

Le projet a pris forme en juillet 2025. Grâce à une subvention de 206 000 $ de la part du ministère de l’Éducation dans le cadre du Fonds d’aide alimentaire en milieu scolaire, en février 2026, Moisson SLSJ a pu aménager dans sa nouvelle cuisine et acheter des équipements. « Ça s’est fait vraiment rapidement, faut dire qu’on est des gens d’action, on a l’habitude de faire plein de choses rapidement », souligne le directeur général de Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean, Yanick Soumis.

La location de la cuisine de l’ancien CHSLD n’est que temporaire puisque l'organisme souhaite intégrer ce service à son nouvel entrepôt qui comprendra une cuisine de production de plus grande capacité. Ces installations permettront d’accueillir davantage d’écoles et de répondre aux besoins grandissants dans la région.

Au cours des prochains mois, Moisson SLSJ souhaite aussi bonifier l’approvisionnement de sa cuisine en privilégiant des aliments frais et locaux. « On va interpeller des entreprises agroalimentaires de la région à participer à ce beau projet ».

La ferme Olofée de Saint-Félicien et la ferme Mariemax à Saint-Bruno collaborent déjà par le biais de dons ou de vente de produits à bas prix.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Actualités

Deux fondations acquièrent un nouvel équipement en radiothérapie
Publié à 14h00

Deux fondations acquièrent un nouvel équipement en radiothérapie

La Fondation santé Jonquière et la Fondation de ma vie s’associent afin de financer l’acquisition d’une planche ventrale spécialisée en radiothérapie destinée à l’Hôpital de Chicoutimi. Les deux organismes ont annoncé cet engagement conjoint jeudi. Le projet représente un investissement total de près de 80 000 $, financé à parts ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Un colloque pour mieux lutter contre la violence entre partenaires
Publié à 13h00

Un colloque pour mieux lutter contre la violence entre partenaires

L’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et le Service de police de Saguenay ont réuni chercheurs, intervenants et partenaires du milieu les 28 et 29 octobre à l’occasion de la troisième édition du Colloque sur la violence entre les partenaires intimes. Organisé en collaboration avec le Centre de recherches appliquées et ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Matrec : 15 millions de dollars investis à Larouche
Publié à 12h00

Matrec : 15 millions de dollars investis à Larouche

L’entreprise Matrec investit 15 M$ pour l’amélioration de son site à Larouche. Les nouvelles installations permettront de traiter des contaminants complexes comme les PFAS, le TBT ou les BCP, une première en Amérique du Nord. L’entreprise de gestion de matières résiduelles, des résidus de construction et des sols contaminés traitera ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES