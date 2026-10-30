Des plats à petits prix pour les élèves de la région

Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean a inauguré sa nouvelle cuisine de transformation alimentaire à Saguenay. Celle-ci permet depuis le 28 septembre de cuisiner et de livrer des repas chauds à petit prix dans les écoles de la région.

C’est dans la cuisine de l’ancien CHSLD Monseigneur-Victor-Tremblay, sur la rue d’Angoulême à Chicoutimi, que l’organisme s’est installé. Inutilisée depuis la pandémie, Santé Québec loue la cuisine à l’organisme pour la somme de 100 $ par mois. « C’est une grosse contribution de leur part, ça nous aide beaucoup », confie la directrice adjointe et responsable du projet, Gabrielle Girard.

Déjà 6 écoles desservies

Trois écoles participent depuis septembre au projet pilote mené en collaboration avec La Cantine pour tous. L’organisme de lutte contre l’insécurité alimentaire dessert déjà l’École Saint-Cœur-de-Marie-Saint-Antoine, l’École des Quatre-Vents et l’École Roseau. Trois autres établissements du Lac-Saint-Jean seront desservis dès le début de la semaine prochaine.

« On est contents de ne pas laisser ces écoles sans service, mais ça a été quand même un bon défi », explique Gabrielle Girard. Ces trois établissements scolaires se sont rajoutés un peu plus tôt que prévu pour l’organisme.

Les trois premières écoles reçoivent actuellement entre 200 et 300 repas par jour. L’organisme vise à atteindre 1 000 repas quotidiens d’ici 2029 en augmentant le nombre d’établissements desservis à une dizaine.

Bien nourrir les enfants

Moisson SLSJ propose un menu cyclique sur quatre semaines avec trois options différentes par jour : « La première option s’appelle Découverte, on retrouve des choses qui nous font un peu sortir de notre zone de confort. Après, on a l’option végétarienne pour les enfants qui sont habitués de manger végé à la maison, et l’option Passe-partout où là, on retrouve des plats classiques comme les lasagnes ou le pâté chinois », explique la responsable du projet.

Les parents peuvent choisir de payer entre 1 et 6 dollars le repas, selon la capacité financière de la famille.

Un projet amené à grandir

Le projet a pris forme en juillet 2025. Grâce à une subvention de 206 000 $ de la part du ministère de l’Éducation dans le cadre du Fonds d’aide alimentaire en milieu scolaire, en février 2026, Moisson SLSJ a pu aménager dans sa nouvelle cuisine et acheter des équipements. « Ça s’est fait vraiment rapidement, faut dire qu’on est des gens d’action, on a l’habitude de faire plein de choses rapidement », souligne le directeur général de Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean, Yanick Soumis.

La location de la cuisine de l’ancien CHSLD n’est que temporaire puisque l'organisme souhaite intégrer ce service à son nouvel entrepôt qui comprendra une cuisine de production de plus grande capacité. Ces installations permettront d’accueillir davantage d’écoles et de répondre aux besoins grandissants dans la région.

Au cours des prochains mois, Moisson SLSJ souhaite aussi bonifier l’approvisionnement de sa cuisine en privilégiant des aliments frais et locaux. « On va interpeller des entreprises agroalimentaires de la région à participer à ce beau projet ».

La ferme Olofée de Saint-Félicien et la ferme Mariemax à Saint-Bruno collaborent déjà par le biais de dons ou de vente de produits à bas prix.