Actualités

 Temps de lecture : 1 min 19 s

Loge m’entraide demande une intervention d’urgence au nouveau gouvernement

Le 22 octobre 2026 - Modifié à 15 h 10 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Maintenant que le Conseil des Ministres est formé et assermenté, la coordonnatrice de Loge m’entraide, Sonia Côté, lance un ultime cri du coeur au gouvernement péquiste. Elle demande au premier ministre du Québec, Paul St-Pierre Plamondon et à sa nouvelle ministre de l’Habitation, Elsie Lefebvre, une intervention d’urgence, pour sauver le projet de Coopérative d’habitation La Solidarité, et ce d’ici 28 octobre.

Mme Côté rappelle que le premier ministre veut lui-même réduire l’itinérance et construire 20 000 logements sociaux d’ici 4 ans. Elle souligne que le projet de Coopérative d’habitation La Solidarité, des logements sociaux qui visent justement à prévenir l’itinérance, va mourir le 28 octobre après 13 ans de combats acharnés, si son gouvernement n’intervient pas d’urgence. Écoutons ce cri du coeur qu’elle a notamment adressé via le service des nouvelles du 92,5. 

« M. St-Pierre Plamondon est au fait de notre projet, il connaît Loge m’entraide, et y a même contribué financièrement bien avant qu’il soit chef du gouvernement. Il nous reste six jours pour sauver la Coopérative d'habitation La Solidarité. C'est vraiment un cri du cœur, un ULTIME cri du cœur qu'on lance au premier ministre,  qui d’ailleurs lui-même veut réduire l'itinérance, et que son gouvernement construise 20 000 logements sociaux d'ici quatre ans. On a un projet entre les mains qui est en état de survie . Ce qu’il nous faut maintenant, c’est une intervention rapide et urgente de sa part ». Le 4 septembre dernier, Paul St-Pierre Plamondon et Sonia Côté s'étaient rencontrés pour discuter du projet. Le chef péquiste avait contribué financièrment pour aider son avancement. Tout ce qu'il manque maintenant, c'est une seule signature, celle du gouvernement provincial.

De son côté le député de Jonquière, Jimmy Bouchard, a été mandaté par Loge m’entraide pour qu’il puisse porter le projet aux oreilles du PM et de Mme Lefebvre. L’organisation espère que des discussions seront entamées dès ce jeudi pour sauver le projet.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Actualités

Pas de ministère du Tourisme sous l’ère St-Pierre Plamondon
Publié à 10h30

Pas de ministère du Tourisme sous l’ère St-Pierre Plamondon

L’industrie touristique de plus d’une région du Québec est sous le choc. La composition du nouveau gouvernement de Paul St-Pierre Plamondon ne comporte aucun ministre dédié à cette importante industrie. Le tourisme relèvera du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie dirigé par Stéphane Paquet. L’absence de ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Marie-Karlynn Laflamme à la Santé, et…surprise! William Fradette whip en chef
Publié à 9h50

Marie-Karlynn Laflamme à la Santé, et…surprise! William Fradette whip en chef

Ce sont finalement deux représentants de la récente députation du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui se voient confier d’importantes responsabilités au sein du nouveau gouvernement péquiste de Paul St-Pierre Plamondon. Marie-Karlynn Laflamme, députée de Chicoutimi, devient tel qu’annoncé la nouvelle titulaire de la Santé, de même de la ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Bloc opératoire : Marie-Karlynn Laflamme ne perdra pas de temps
Publié à 9h08

Bloc opératoire : Marie-Karlynn Laflamme ne perdra pas de temps

La nouvelle ministre de la Santé, également responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Marie-Karlynn Laflamme, met dans sa mire immédiate les deux importants dossiers régionaux en santé dans la région: l’agrandissement de l’urgence de l’hôpital de Jonquière et la construction du bloc opératoire de l’hôpital de Chicoutimi. En entrevue ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES