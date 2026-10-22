Loge m’entraide demande une intervention d’urgence au nouveau gouvernement

Maintenant que le Conseil des Ministres est formé et assermenté, la coordonnatrice de Loge m’entraide, Sonia Côté, lance un ultime cri du coeur au gouvernement péquiste. Elle demande au premier ministre du Québec, Paul St-Pierre Plamondon et à sa nouvelle ministre de l’Habitation, Elsie Lefebvre, une intervention d’urgence, pour sauver le projet de Coopérative d’habitation La Solidarité, et ce d’ici 28 octobre.

Mme Côté rappelle que le premier ministre veut lui-même réduire l’itinérance et construire 20 000 logements sociaux d’ici 4 ans. Elle souligne que le projet de Coopérative d’habitation La Solidarité, des logements sociaux qui visent justement à prévenir l’itinérance, va mourir le 28 octobre après 13 ans de combats acharnés, si son gouvernement n’intervient pas d’urgence. Écoutons ce cri du coeur qu’elle a notamment adressé via le service des nouvelles du 92,5.

« M. St-Pierre Plamondon est au fait de notre projet, il connaît Loge m’entraide, et y a même contribué financièrement bien avant qu’il soit chef du gouvernement. Il nous reste six jours pour sauver la Coopérative d'habitation La Solidarité. C'est vraiment un cri du cœur, un ULTIME cri du cœur qu'on lance au premier ministre, qui d’ailleurs lui-même veut réduire l'itinérance, et que son gouvernement construise 20 000 logements sociaux d'ici quatre ans. On a un projet entre les mains qui est en état de survie . Ce qu’il nous faut maintenant, c’est une intervention rapide et urgente de sa part ». Le 4 septembre dernier, Paul St-Pierre Plamondon et Sonia Côté s'étaient rencontrés pour discuter du projet. Le chef péquiste avait contribué financièrment pour aider son avancement. Tout ce qu'il manque maintenant, c'est une seule signature, celle du gouvernement provincial.

De son côté le député de Jonquière, Jimmy Bouchard, a été mandaté par Loge m’entraide pour qu’il puisse porter le projet aux oreilles du PM et de Mme Lefebvre. L’organisation espère que des discussions seront entamées dès ce jeudi pour sauver le projet.