Bloc opératoire : Marie-Karlynn Laflamme ne perdra pas de temps

La nouvelle ministre de la Santé, également responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Marie-Karlynn Laflamme, met dans sa mire immédiate les deux importants dossiers régionaux en santé dans la région: l’agrandissement de l’urgence de l’hôpital de Jonquière et la construction du bloc opératoire de l’hôpital de Chicoutimi.

En entrevue avec la salle des nouvelles du 92,5 Ma radio d’Ici, Mme Laflamme a dit vouloir d’abord vérifier si les sommes promises sont bel et bien “ficelées” et incluses dans le Programme québécois d’infrastructures. Elle comprend aussi que les gens de Jonquière et de Chicoutimi sont tannés d’attendre, après le lot de promesses faites par les gouvernements antérieurs.

« Ça interpelle surtout la ministre responsable de la région. Parce que c'est vrai, vous l'avez bien mentionné, les gens sont tannés d'attendre. Alors moi ce que je vais faire dans un premier temps, c'est de m'assurer que les fonds sont vraiment au PQI, puis qu'on va vraiment de l'avant. Maintenant, pour le reste, il y a beaucoup d'autres choses aussi qui se passent dans la région. Je pense notamment à l'industrie forestière qui touche majoritairement le nord du lac Saint-Jean. Il y a aussi Port de Saguenay où il y a eu des annonces en début d'été, pour lesquelles on a eu une première tranche de déboursement. On ne sait pas non plus ce qui se passait avec le reste des sommes. Alors vraiment, il y a beaucoup de choses à faire…l'itinérance à Saguenay…Il faut aussi voir les enjeux des maires et des mairesses. Mais heureusement, je suis pas toute seule pour ce gros mandat-là. Parce que nous sommes cinq députés. Les quatres autres députés sont tellement déjà investis de leur mission. On fera donc un super beau travail d'équipe pour pouvoir amener la voix du Saguenay-Saint-Jean au Conseil des ministres ».

Concernant son titre de ministre de la Prévention, il s’agit notamment de la prévention et de la promotion de saines habitudes de vie. Même si elle s’attaquera au démantèlement de Santé Québec, Marie-Karlynn Laflamme souligne qu’il y a tout de même des éléments positifs dans la Santé au Québec. Et elle se dit consciente que le ministère de la Santé a été pour plusieurs de ses prédécesseurs un mandat “casse-cou”.

« Je tiens à dire qu’il y a beaucoup de choses qui vont bien aussi en Santé, parce qu'on voit ça comme un mandat qui est toujours casse-cou. Les ministres de la Santé sont souvent sortis éclopés de leur mandat. Mais je pense que dans un premier temps, il faut se donner confiance dans notre système, et réaliser que lorsqu'on est rentrés dedans, on a des bons soins, on a des bons services et on peut être fiers de ça. Maintenant, il faut travailler sur l'accessibilité. Il y a des choses qui sont à parfaire, ça c'est sûr. Je ne suis pas jovialiste, je ne me mets pas la tête dans le sable: c'est un gros mandat, mais c'est vraiment un beau mandat ».

La ministre de la Santé Laflamme entend aussi prêter une attention particulière aux soumissions reçues lors des appels d’offres pour l’agrandissement de l’urgence de l’hôpital de Jonquière. Notamment pour vérifier si les montants soumissionnés entrent dans le cadre financier de ce qui avait été budgété.

« On s'entend que je n’ai pas encore regardé vraiment en profondeur les dossiers en santé. Ça va venir. Je vais voir ce qu'il y a dans ces dossiers-là. On va voir en fait ce qu'on peut faire avec tout ça. Mais évidemment que j'irai de transparence, ça me fera plaisir d’aller vous en parler quand j'aurai l'information ».