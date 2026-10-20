Actualités

 Temps de lecture : 46s

Québec reporte à 2028 le déploiement complet des guichets pour accélérer les diagnostics de cancer

Le 20 octobre 2026 - Modifié à 12 h 39 min
Par André Deschênes

Québec reporte au 31 mars 2028 le déploiement complet des guichets d'investigation rapide en cancérologie (poumon, sein, colorectal, prostate), initialement prévu pour 2026, invoquant un manque de personnel et une incertitude sur le financement, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Le Devoir cite que plus de 24 millions de dollars ont été investis, mais des données de Santé Québec montrent des taux d'implantation inégaux selon les cancers et régions, notamment Lanaudière et la Côte-Nord. Karina Miron, diagnostiquée après cinq mois d'attente d'un cancer du sein de stade 3, témoigne des conséquences de ces délais.

La femme de 42 ans a subi une mastectomie totale, tandis que David Raynaud, de la Société canadienne du cancer, rappelle l'importance d'une détection rapide. Lorsqu’un cancer est détecté et pris en charge rapidement, dit-il, les traitements sont souvent moins lourds, et les chances de survie sont meilleures. Le principe des guichets d’investigation rapide est simple: lorsqu’un médecin de famille ou une infirmière praticienne spécialisée soupçonne un cancer chez un patient, le guichet l’aide à obtenir plus rapidement les examens nécessaires pour confirmer ou écarter le diagnostic.  

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Actualités

La Véloroute des Bleuets conclut 2026 avec un achalandage record
Publié hier à 16h15

La Véloroute des Bleuets conclut 2026 avec un achalandage record

La Véloroute des Bleuets termine sa saison 2026 sur une note positive, avec un achalandage record de 334 813 usagers. Cette fréquentation, en hausse de 2,6 % par rapport à l'année précédente, témoigne de l'engouement grandissant pour le vélo et confirme l'attrait du circuit cyclable du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L’année 2025 avait déjà ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Vente du centre de ski du Mont-Édouard: un pas de plus vers la transaction
Publié hier à 12h38

Vente du centre de ski du Mont-Édouard: un pas de plus vers la transaction

Un an après la mise en vente du centre de ski du Mont-Édouard à une entreprise privée, un pas de plus a été fait lundi lors d’une session extraordinaire de la municipalité de l’Anse-Saint-Jean. Selon Radio-Canada, les élus ont entériné des résolutions sur des autorisations de signature pour la cession en emphytéose de la montagne à ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Pas de gouvernement péquiste majoritaire: la menace de référendum a plombé la campagne
Publié hier à 12h33

Pas de gouvernement péquiste majoritaire: la menace de référendum a plombé la campagne

C’est la menace d’un référendum qui aurait mis du plomb dans l’aile du parti Québécois lors de la récente campagne électorale, empêchant les troupes de Paul St-Pierre Plamondon d’obtenir le gouvernement majoritaire souhaité. C’est du moins ce que révèle un sondage Léger paru lundi, réalisé pour le compte de TVA Nouvelles. ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES