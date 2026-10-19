14 447 $ amassés lors des Marches de la persévérance

Le 17 octobre dernier, des pompiers, des premiers répondants et des citoyens engagés se sont réunis au Village historique de Val-Jalbert afin de gravir, pour une quatrième fois, les 764 marches de la chute Ouiatchouan pour soutenir les personnes présentant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Grâce à la générosité et à l’engagement de la communauté, l’événement a également permis d’amasser 14 447 $.

Au total, 63 pompiers et premiers répondants, vêtus de leur tenue de travail et de leur équipement, ont réalisé l’ascension des 764 marches de la chute Ouiatchouan.

La neige et le froid se sont invités à cette quatrième édition, ajoutant un défi supplémentaire aux participants. Malgré les basses températures et les marches légèrement glacées, la mobilisation et la bonne humeur étaient au rendez-vous.

Les sommes recueillies permettront à la Fondation santé Jonquière de soutenir les personnes vivant avec une DI ou un TSA, ainsi que leurs familles, au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Ces fonds contribueront notamment au financement de services de répit, de camps de jour, d’équipements spécialisés et d’initiatives favorisant l’autonomie de cette clientèle.

La population est toujours invitée à soutenir la cause en faisant un don sur le site Ditsa02.ca.