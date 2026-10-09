Mathieu Lacombe exclu de la CAQ

Mathieu Lacombe s’est vu retirer son titre de ministre de la Culture et des Communications et a été exclu de la CAQ pour avoir participé au rassemblement électoral du Parti Québécois lundi soir.

Le ministre, qui était en poste jusqu’à l’assermentation du nouveau gouvernement, est allé rejoindre des amis péquistes au rassemblement qui se tenait au St-Denis.

Le Devoir rapporte que la décision de M. Lacombe de se rendre à l’événement d’un autre parti le soir de l’élection n’est pas compatible avec les valeurs de la CAQ, a soutenu le parti au sujet de l’ancien ministre qui ne s’était pas représenté lors des récentes élections générales. À quelques jours de la formation du tout nouveau conseil des ministres péquiste de Paul St-Pierre Plamnondon, la première ministre sortante Christine Fréchette devra donc nommer une nouvelle personne pour prendre en charge, de manière très provisoire, le ministère de la Culture. La décision a été prise « par respect envers les militants, le caucus et le Conseil des ministres », soutient le parti. La solidarité et le respect sont des principes fondamentaux de la CAQ, ajoute-t-on.