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 Temps de lecture : 32s

Il neige dans le parc

Le 09 octobre 2026 - Modifié à 10 h 38 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

Une première neige a été observée mercredi dernier dans la réserve faunique des Laurentides.

En ce début du mois d’octobre, une petite accumulation de neige n’étonne pas les spécialistes.

« À ce temps-ci de l’année, je monte dans le parc et je croise des déneigeurs qui sont au travail », explique Jimmy Desbiens, fondateur de Météo Chicoutimi, en entrevue avec TVA Nouvelles. Selon lui, les contrats du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) devraient se terminer vers la fin septembre ou le début octobre dans les secteurs nordiques en altitude.

Des précipitations de neige ont également été observées à partir du kilomètre 31, au mont Valin.

Des températures élevées sont annoncées pour la fin de semaine, ce qui devrait laisser peu de temps à la neige pour s’installer.

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