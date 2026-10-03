Faits divers

 Temps de lecture : 1 min 18 s

Collision mortelle à Chicoutimi : une femme de 34 ans accusée

Le 03 octobre 2026 - Modifié à 12 h 46 min
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste de l'initiative de journalisme local (IJL)

Une femme de 34 ans fait maintenant face à des accusations de conduite dangereuse causant la mort à la suite de la collision survenue le 1er octobre dernier sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste, à Chicoutimi, rapporte Radio-Canada.

L'accusée, Pascaline Piga-Savard, a comparu par visioconférence au palais de justice de Chicoutimi vendredi après-midi. La trentenaire a été arrêtée dans les heures suivant la collision. Elle demeure détenue jusqu'à son enquête sur remise en liberté, prévue la semaine prochaine.

L'accident est survenu jeudi soir vers 21 h 30. Selon le Service de police de Saguenay (SPS), l'un des deux véhicules circulait en sens inverse au moment de l'impact frontal. Trois personnes prenaient place à bord des véhicules impliqués, dont deux dans l'un des véhicules. 

Les équipes d'urgence ont dû recourir aux pinces de désincarcération pour dégager les occupants.

Le conducteur d'un des véhicules, un homme âgé dans la quarantaine, a été transporté au centre hospitalier où son décès a été constaté. Le passager qui se trouvait avec lui a également subi des blessures.

Le dossier pourrait également évoluer au cours des prochains jours. Selon le procureur aux poursuites criminelles et pénales, William Lacombe, d'autres accusations pourraient être déposées en fonction des éléments de preuve qui seront présentés par les enquêteurs du SPS, selon Radio-Canada.

Une troisième collision mortelle

À la suite de l'accident, le boulevard Saint-Jean-Baptiste a été complètement fermé à la circulation entre le boulevard de l'Université et le rang Sainte-Famille pendant plusieurs heures. La circulation n'a pu reprendre que vendredi matin.

Un enquêteur spécialisé en reconstitution de collision s'est rendu sur place afin d'établir les circonstances exactes de l'événement et de recueillir différents éléments de preuve.

Cette tragédie marque un troisième accident mortel survenu sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste en un peu plus de deux mois. Plus récemment, un motocycliste dans la vingtaine a perdu la vie lors d'une collision survenue le 26 septembre dans le secteur de La Baie.

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