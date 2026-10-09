Actualités

 Temps de lecture : 1 min 56 s

Le 17 octobre prochain

Le retour des Marches de la persévérance à Val-Jalbert

Le 09 octobre 2026 - Modifié à 14 h 48 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

Pour une nouvelle fois cette année, les pompiers du Service de sécurité incendie de Roberval (SSIR), accompagnés de membres des services d’urgence de la région, relèveront le défi de gravir les 764 marches de la chute Ouiatchouan, au Village historique de Val-Jalbert, vêtus de leur tenue de travail.

Les citoyens de partout dans la région sont invités à venir les soutenir le samedi 17 octobre prochain, à l’occasion de la 4e édition des Marches de la persévérance.

La population pourra participer en formant une équipe pour gravir les 764 marches et, surtout, en recueillant des dons au profit des personnes présentant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

« L’an passé, l’objectif était de 7 000 $, dit le président d’honneur des Marches de la persévérance, Yannick Gauthier. Moi, je visais le double… Ensemble, nous avons finalement amassé 20 370 $! Quand j’ai découvert cette cause et le besoin de la représenter, je me suis senti interpellé. M’impliquer est devenu un devoir personnel et un défi qui me tient profondément à cœur. Cette année, mon objectif est clair : dépasser les 20 370 $ amassés l’an dernier! »

764 marches qui symbolisent la persévérance

Derrière l’effort physique se trouve un important message de solidarité. Dans leur travail, les premiers répondants doivent quotidiennement s’adapter aux situations qui se présentent à eux, trouver des solutions et surmonter les obstacles.

Cette réalité fait écho, d’une autre façon, aux nombreux défis auxquels peuvent être confrontées les personnes vivant avec une DI ou un TSA et leurs proches. Les 764 marches de la chute Ouiatchouan deviennent ainsi le symbole du dépassement de soi, de la persévérance et de la capacité à avancer, une marche à la fois.

Pour l’occasion, un tarif spécial de seulement 10 $ sera offert par le Village historique de Val-Jalbert pour accéder au site lors de l’événement. La totalité des sommes provenant de ces droits d’entrée sera remise à la cause.

La population est donc invitée à relever le défi, à encourager les participants et à profiter du décor exceptionnel de Val-Jalbert, tout en contribuant directement à la campagne.

Des dons qui ont un impact concret dans la région

Les sommes recueillies grâce aux Marches de la persévérance permettent de soutenir l’intégration et la participation sociale des personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Au fil des éditions, les fonds amassés ont notamment permis de répondre à différents besoins liés au répit, aux camps de jour et de vacances, à la rentrée scolaire, à la vie en appartement autonome, à l’acquisition d’équipements spécialisés ou adaptés ainsi qu’à l’accès à certaines thérapies spécialisées.

Ces initiatives contribuent directement au développement de l’autonomie, au bien-être et à la qualité de vie des personnes soutenues.

Pour s’inscrire, créer une équipe ou faire un don : DITSA02.CA

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Actualités

Boues usées : Saguenay doit trouver des alternatives
Publié hier à 14h59

Boues usées : Saguenay doit trouver des alternatives

Avec le durcissement des réglementations envers les boues usées (ou biosolides) un peu partout dans la province, des usines d’épuration désuètes et un accroissement de la population, Saguenay met déjà l’épaule à la roue afin de trouver une alternative pour revaloriser ces déchets biosolides. Un partenariat avec l’UQAC est même ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Bilan et changement de cap pour Unissons Saguenay
Publié hier à 14h12

Bilan et changement de cap pour Unissons Saguenay

Près d’un an après les plus récentes élections municipales, le parti Unissons Saguenay a tenu son Assemblée générale annuelle le 8 octobre en soirée. Lors de cette assemblée, il a d’abord été question des états financiers qui ont été présentés par le nouveau représentant officiel du parti, Jacob Riverin. Les membres présents ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Fraude « faux représentants »: deux suspects arrêtés
Publié hier à 12h58

Fraude « faux représentants »: deux suspects arrêtés

La division des Crimes généraux du Service de police de Saguenay, en collaboration avec le Groupe d’intervention en violence urbaine, a procédé à l’arrestation de deux suspects en lien avec la vague de fraude de type « faux représentants » des dernières semaines. Les suspects, deux hommes dans la vingtaine, ont été arrêtés, le jeudi ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES