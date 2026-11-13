Les Inuks veulent terminer leur parcours en D2 sur une bonne note

La dernière saison des Inuks de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) dans la catégorie D2 ne se veut pas une année de transition. Alors que la formation saguenéenne fera le saut dans le nouveau circuit québécois universitaire D1 dès la saison prochaine, l’entraîneur-chef Simon Gaudreault entend maintenir les standards de l’équipe, tout en préparant progressivement ses joueurs aux exigences d’un niveau de compétition supérieur.

Pour le pilote des Inuks, cette dernière campagne en D2 demeure une saison importante, malgré les changements qui se profilent à l’horizon.

« On ne met pas cette saison à la poubelle parce qu’on s’en va en D1 l’an prochain. On continue selon nos standards, et c’est très important. On se concentre pour faire les choses de la bonne façon, que ce soit dans le travail au quotidien ou dans les préparatifs pour l’an prochain », explique-t-il.

Cette promotion représente néanmoins une source de motivation supplémentaire pour plusieurs joueurs, particulièrement ceux qui ont participé à la construction du programme universitaire au cours des dernières années.

Certains d’entre eux ont rejoint les Inuks il y a quatre ans, à une époque où le développement du hockey universitaire à Chicoutimi était encore en pleine construction. Le passage en D1 vient ainsi récompenser leur engagement et leur persévérance.

« C’est une belle récompense. Ça montre le sérieux derrière leur travail. »

L’entraîneur reconnaît que les premières saisons en D2 n’ont pas toujours été faciles sur le plan de la motivation, notamment en raison de certains matchs remportés par de larges écarts. L’arrivée prochaine en D1 donne donc une nouvelle perspective au travail accompli depuis les débuts du programme.

Une saison d’évaluation

Même si plusieurs joueurs peuvent déjà envisager leur place dans le nouveau circuit, rien n’est acquis pour autant. Cette saison représente également une période d’évaluation pour les membres actuels de l’alignement, qui doivent démontrer qu’ils pourront suivre le rythme de la D1.

« Les gars travaillent fort puisqu’ils doivent prouver qu’ils auront leur place dans l’équipe l’an prochain. Ils sont en évaluation. Ils ne peuvent pas prendre ça à la légère, sinon un autre gars pourrait leur prendre leur place. »

En parallèle, le travail de recrutement est déjà amorcé afin de renforcer la formation en vue de la prochaine campagne. L’organisation cherche à attirer de nouveaux joueurs qui pourront contribuer à la compétitivité de l’équipe dans ce circuit plus relevé.

Un niveau de jeu déjà en hausse

Le passage annoncé en D1 a également des répercussions sur le niveau de compétition actuel. Selon Simon Gaudreault, les équipes du circuit ont profité de la période estivale pour améliorer considérablement leurs formations en prévision de cette transition.

« Le niveau de jeu a augmenté beaucoup cette saison. Les résultats des matchs sont beaucoup plus serrés. Durant l’été, les équipes ont vraiment fait un gros travail pour améliorer leur alignement en prévision du saut en D1. Clairement, le niveau de jeu cette année, ce n’est pas du D2, c’est plus fort que ça », constate-t-il.

Les Inuks ont eux aussi adapté leur approche afin de répondre à cette progression. Les standards de travail ont été revus à la hausse, autant sur la glace qu’à l’extérieur. L’encadrement des joueurs, les séances vidéo ainsi que la préparation physique et mentale occupent une place accrue dans le quotidien de l’équipe.