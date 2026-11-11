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Marquis de Jonquière et Ville de Saguenay : trois ans de plus

Le 11 novembre 2026 - Modifié à 16 h 19 min
Par Dominic Bolduc - CKAJ

La Ville de Saguenay a confirmé le renouvellement du partenariat avec les Marquis de Jonquière de la Ligue Nord-Américaine de hockey pour les trois prochaines saisons.

Lors de la plus récente séance du conseil, les élus ont réitéré leur appui sur le protocole de visibilité entre la ville et l’organisation, qui perdure depuis plus de 15 ans. Ce nouveau pacte couvre la période 2026 à 2029.

“Il y a eu beaucoup de discussions au cours des dernières et c’était important que la ville puisse continuer d’appuyer un intérêt économique important”, de mentionner le président Jonquière, Carl Dufour.

Au cours des dernières saisons, les Marquis de Jonquière ont attiré une moyenne de plus de 1500 spectateurs par matchs et ce chiffre grimpait à plus de 2000 en éliminatoires.

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