Sports

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Le Mont-Édouard prépare sa prochaine saison sous une nouvelle direction

Le 14 novembre 2026 à 08 h 00
Par Janick Émond - Journaliste

Le Mont-Édouard amorcera la prochaine saison hivernale sous une nouvelle direction, alors que la Compagnie des Monts de Ski du Québec (CMSQ) a officiellement pris les commandes de la station le 1er novembre. Malgré 15 mois de négociations sur le transfert des actifs et le bail emphytéotique, les préparatifs se sont poursuivis depuis la fin de la dernière saison. 

Marc-André Busque précise que l'équipe des opérations relève désormais de Mont-Édouard inc., compagnie appartenant à la CMSQ, plutôt que de la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean. 

« Ils ont compris que malgré les négociations, il était important de continuer le travail en prévision du prochain hiver », souligne-t-il. 

D'importants travaux de bûchage et de débroussaillement ont été réalisés pour améliorer le fond de terrain et permettre une ouverture plus rapide des pistes, même avec moins de neige. La maintenance a aussi inclus le remplacement du câble de la remontée mécanique B et des travaux majeurs sur sa poulie. 

De nouveaux hébergements pour la clientèle 

La signature étant survenue le 1er novembre, aucun nouveau chalet ne sera construit avant la prochaine saison. La direction estime toutefois que la clientèle comprend les délais. 

« On a une belle réception pour les yourtes auprès de notre clientèle. Ils comprennent la situation, donc ils sont patients. » 

L'offre d'hébergement s'enrichira de cinq refuges, dont trois dans le secteur hors-piste, ainsi que de deux autres unités situées à environ deux minutes à pied de l'entrée des pistes. 

La station attend également une nouvelle dameuse commandée par l'entremise de la CMSQ, qui devrait être livrée pour le début de la saison. 

Trois grands projets à venir 

La CMSQ prévoit moderniser les systèmes d'enneigement et poursuivre l'amélioration du fond de terrain. 

Trois projets majeurs sont également envisagés : la reconstruction du chalet principal, la construction d'un hôtel de 50 chambres et l'installation d'une nouvelle remontée mécanique. 

 

 

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