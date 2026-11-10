Fibrose kystique: un tournoi de dek hockey amasse plus de 40 000$

La solidarité était au rendez-vous samedi dernier au complexe récréatif Intencité de Saguenay alors qu’un tournoi de dek hockey avait lieu pour amasser des fonds pour la lutte contre la fibrose kystique. Un peu plus de 40 milles dollars ont été amassés pour Fibrose kystique Canada.

Intitulé “Marquer contre la fibrose kystique”, le tournoi en était à sa quatrième édition, réunissant 18 équipes. Ce sont 160 joueurs qui ont arboré leur équipement de hockey dek pour cette cause.

La provenance de cette initiative

L'initiative est née de la volonté de soutenir Gabriel Vachon, l'un des cinq membres organisateurs du tournoi, qui vit avec la fibrose kystique depuis sa naissance. Celui-ci présente une mutation génétique rare pour laquelle aucun traitement modulateur adapté n'est actuellement disponible.

« On voulait organiser un tournoi entre amis, mais on ne voulait pas faire de sous avec ça ou remettre l'argent n'importe où. C'est là qu'est venue l'idée de faire ça pour notre ami Gab », explique Laurie Gagnon, membre de l'équipe organisatrice.

Les sommes recueillies seront dirigées vers la recherche. Les organisateurs souhaitent notamment que les fonds servent à soutenir les travaux de Genome Québec afin de faire avancer les connaissances sur les mutations génétiques comme celle de Gabriel.

Grande générosité

La générosité des participants et des partenaires a permis de faire grimper les résultats au fil des ans. Après avoir récolté 8 600 $ en 2023, puis près de 20 000 $ en 2024 et 28 313 $ en 2025, et près de 40 000 $ en 2026, l'organisation franchit maintenant le cap des 100 000 $ amassés depuis ses débuts.

Plus de 45 entreprises régionales ont également contribué à cette quatrième édition, notamment par des dons financiers, des prix et du matériel. Plusieurs dons du public ont également été reçus en ligne.

Selon Laurie Gagnon, son groupe d’amis et elle tente de reproduire l'événement mais cette fois deux fois plutôt qu’une par année, l’objectif est que les athlètes se retrouvent sur la surface de dek hockey pour une prochaine édition à l’été 2027.