Près de 60 000 $ pour la lutte contre le cancer

La 14e édition de la Petite randonnée du Gros Dickey s’est déroulée le 3 octobre dernier à Arvida. Grâce à la mobilisation des marcheurs et à la générosité des donateurs, près de 60 000 $ seront remis pour soutenir la lutte contre le cancer.

Samedi matin, plus de 300 marcheurs se sont donné rendez-vous à la ligne de départ pour participer à l’événement dans les rues d’Arvida. Leur défi : parcourir un total de 42 kilomètres en effectuant des boucles de six kilomètres. Chacun était libre de compléter la distance de son choix.

Par leur participation, les marcheurs contribuent à amasser des fonds destinés à des organismes locaux engagés dans la lutte contre le cancer.

L’instigateur de l’événement et animateur de radio, Mark Dickey, a lui aussi relevé le défi avec tout l’enthousiasme qu’on lui connaît.

« Les gens ont embarqué, se réjouit-il. On doit le succès de cette année aux participants. »

Au moment de l’entrevue, 57 000 $ avaient déjà été amassés, sans compter les revenus du tirage moitié-moitié. Il est d'ailleurs toujours possible de contribuer afin de soutenir la cause.

« On est confiants de pouvoir atteindre les 60 000 $. C’était l’objectif. Je suis très satisfait. »

L’instigateur a toutefois observé un recul de la participation des entreprises.

« C’est compréhensible. L’économie est difficile pour tout le monde », souligne-t-il.

Si l’événement est de retour l’an prochain, Mark Dickey aimerait revoir la formule de la randonnée.

« On songe à faire un 21 kilomètres du point A au point B. Après dix ans de boucles, c’est assez. Le 42 kilomètres est trop exigeant. Ce n’est pas tout le monde qui marche à la même vitesse et on n’a pas le choix de garder le groupe ensemble. »

Depuis sa création, la Petite randonnée du Gros Dickey a permis d’amasser 760 000 $ pour soutenir la lutte contre le cancer.

La cause demeure d’ailleurs très personnelle pour Mark Dickey.

« Mon père est décédé du cancer. Ça a été la bougie d’allumage pour la marche. »