À l’approche de la saison hivernale, les équipes du Valinouët s’activent afin de préparer les installations et les pistes en vue de l’arrivée des premiers skieurs. Si plusieurs opérations sont déjà en cours sur la montagne, il ne manque que la neige afin d’enclencher les derniers préparatifs.

« Ça bouge beaucoup de ce temps-ci dans la montagne, mais dans le chalet aussi afin que tout soit prêt pour le début de saison », explique Stéphane Leblond, directeur du marketing et des communications du Valinouët.

Les équipes procèdent notamment à la préparation des pistes, aux vérifications des installations et aux essais des remontées mécaniques. L’installation des différents équipements fait également partie des travaux en cours.

Contrairement à plusieurs autres stations de ski, le Valinouët dépend entièrement de la neige naturelle pour enneiger son domaine skiable. L'ouverture de ses installations est donc directement liée aux conditions météorologiques des prochaines semaines.

Des améliorations pour faciliter l'accueil des skieurs

Du côté des nouveautés, le Valinouët mise davantage sur l'amélioration de ses services existants que sur l'ajout de nouvelles installations majeures.

Parmi les changements apportés cette année, les clients pourront désormais réserver leurs cours à l'école de ski directement sur le site Internet de la station. Une nouvelle borne électronique permettra également aux visiteurs d'acheter leur accès à la station de façon autonome.

« On espère avec ces deux nouveautés réduire le temps d’attente afin d’entrer sur le site. Des fois, on se retrouvait avec de longues files à la billetterie, on veut désengorger tout ça. »

La capacité d'hébergement sera également bonifiée. Devant la popularité de ses CoolBox, la station en a ajouté cinq nouvelles pour porter le nombre total à 25.

Selon Stéphane Leblond, la demande pour ce type d'hébergement demeure particulièrement élevée, avec un taux d'occupation important.

Un stationnement de 150 à 200 places récupéré

Enfin, le projet de développement immobilier Le Versant, annoncé récemment, aura des retombées pour la station dès la prochaine saison.

Le développement permettra notamment au Valinouët de récupérer un terrain de stationnement qu'il avait perdu il y a quelques années. Cette situation avait occasionné des difficultés pour les visiteurs, qui devaient parfois garer leur véhicule à distance de la station, dans les rues avoisinantes.

« Ça améliorera l’expérience client. Ce nouveau stationnement permettra à environ 150 à 200 voitures de s’y stationner. »