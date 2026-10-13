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 Temps de lecture : 23s

Trium Médias recrute | Conseiller(e) en stratégie marketing

Le 13 octobre 2026 à 09 h 15
Par Trium Médias

Offre d'emploi

Envie de vendre PLUS que de la pub ?

Conseiller(ère) en stratégie marketing - Poste temps plein

Saguenay

Profil recherché

  • À l'aise en vente, en développement des affaires et en relation client
  • Curieux(se), motivé(e) et orienté(e) solutions et à l'écoute
  • Intérêt marqué pour le marketing, le numérique et la stratégie
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  • Possibilité d'avancement

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Intéressé(e) ?
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