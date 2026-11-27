Un incendie s'est déclaré hier, peu avant 18 heures, dans le parc industriel de Jonquière. Le feu a pris naissance dans un amas de débris à l'arrière du commerce AIM Recyclage Saguenay, sur la rue de l'Énergie. Les pompiers de deux casernes ont eu tôt fait de se présenter sur les lieux et de combattre les flammes.

Le chef aux opérations, Jean Côté, a mentionné au 92,5 qu'aucun bâtiment n'a été menacé par les flammes, la douzaine de sapeurs étant en plein contrôle de l'incendie depuis le début.

En dépit de l'imposant panache de fumée visible des kilomètres à la ronde, personne dans le voisinage n'a été incommodé par les odeurs de fumée, M. Côté effectuant même des patrouilles sur les rues Chalifour, Nadeau et Truchon dans le voisinage pour s'en assurer.

Autre élément: la borne-fontaine située près des lieux de l'incendie décidant de ce moment charnière pour ne pas collaborer en raison d'un mauvais fonctionnement, les pompiers ont dû composer avec les camions-citernes, et aussi en installant un bassin improvisé dans la cour du commerce pour mieux combattre les flammes. Personne n'a été blessé.

Une enquête sera probablement instituée pour déterminer les causes de cet incendie de débris qui a eu tôt fait d'attirer de nombreux badauds.