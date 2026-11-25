Un homme de Saguenay est accusé du meurtre au second degré de sa fillette de trois mois. Son procès a débuté mardi au Palais de justice de Chicoutimi.

Selon Radio-Canada, il s’agit de Tommy Schuld, 31 ans, de La Baie. Un homme bien connu par les policiers qui a été arrêté lundi par la Sûreté du Québec (SQ) pour les événements qui se seraient produits le 8 septembre 2024 dans l’arrondissement baieriverain.

Rappelons qu’au moment des faits, la mort du bambin était considérée comme suspecte, alors que la fillette avait été retrouvée inconsciente dans un immeuble à logements. Son décès avait été constaté à l’hôpital.

Selon le criminaliste Jean-Marc Fradette, qui n’est pas impliqué dans le dossier, en accumulant preuve après preuve, en discutant avec les procureurs de la Couronne qui vont donner leur avis tout au long de l'enquête, ça explique pourquoi ça prend autant de temps, souligne-t-il.

Et ça ne le surprend pas ajoute le criminaliste, parce que faire la preuve d'un crime à l'égard d'un presque nouveau-né, c'est extrêmement périlleux, extrêmement difficile, et c'est la plupart du temps une preuve très circonstancielle.

Mentionnons que Tommy Schuld, qui faisait également face à d’autres chefs d’accusation mardi, demeurera incarcéré durant le procès. M. Schuld devrait revenir en cours le 15 décembre prochain.