20 M pour un projet immobilier au Valinouët

Le groupe Valiance, en compagnie de l'ex-ministre régionale Andrée Laforest a dévoilé ce jeudi les premières images d'un projet de 20 millions de dollars pour la création d'une quarantaine de condos au pied des pentes de la station de ski Le Valinouët à St-David-de-Falardeau. Ce projet de grande envergure nommé « Le Versant » devrait être complété au printemps 2028.

Cet investissement va également permettre la création d'un restaurant, d'un bar, d'une piscine, d'une salle de réception, d'un golf virtuel, d'une salle de jeux et d'une salle de conditionnement physique.

Les condos qui seront mis en vente dès lundi prochain auront diverses superficies : vingt-deux 3 ½, douze 4 ½, quatre 5 ½, deux penthouses, et un appartement-condo sera réservé toute l'année à des personnes vivant avec un handicap, en collaboration avec des organismes de bienfaisance tels que ceux qui soutiennent la lutte contre la fibrose kystique. Rappelons que cette maladie a affecté madame Laforest, sa fille, Andréanne Allard et le reste de sa famille durant l'été, ce qui a mené à la création de la fondation Laforest-Allard, un organisme à but non lucratif pour venir en aide aux personnes atteintes de ce problème de santé.

Déjà la démolition

Dès lundi prochain, le 26 octobre 2026, le bâtiment d'entrepôt situé tout près des stationnements déjà présents sera démoli afin de pouvoir aménager un nouvel emplacement où les visiteurs pourront se garer. Le nombre de stationnements était une problématique depuis plusieurs années, particulièrement lors de la période hivernale.

Le Versant sera construit sur le site où devait s'implanter un projet hôtelier de Destination Monts-Valin. Le bâtiment qui s'y trouve, a eu des problèmes avec le toit de la structure en mars dernier, il devrait être démoli au cours des prochaines semaines.

La municipalité de St-David-de-Falardeau ainsi que son maire Germain Grenon se disent fiers de voir que ce projet voit le jour, un projet discuté depuis un an déjà.