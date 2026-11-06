Finissions EVO renaît de ses cendres et devient Strevo Solutions

Deux ans après un incendie qui a ravagé l’usine Finissions EVO située sur la rue de la Caniapiscau à Chicoutimi en 2024, l’entreprise remonte la pente en inaugurant ses nouvelles installations et une toute nouvelle marque.

C’est un investissement de 6,4 millions de dollars qui a permis à Finissions EVO d’aménager dans de tout nouveaux locaux. Avec un espace plus grand que celui qu’ils avaient avant l’incendie, et une nouvelle chaîne de production venue tout droit d’Italie, le président-directeur général, Éric Jean, espère retrouver sa pleine efficacité d’ici janvier 2027.

Puisqu’un changement n’arrive jamais seul, l’entreprise qui produisait à la fois ses propres produits et vendait ceux de d’autres partenaires, a revu sa structure afin de mieux répondre aux besoins de ses clients. Strevo Solutions naît alors afin de clarifier l’offre de produits et de services de l’entreprise.

Résilience

Les deux dernières années ont été intenses pour l’entreprise qui a été relocalisée deux fois depuis l’incendie. Ces déménagements qui ont forcé les employés à revenir à une gestion manuelle ont inévitablement impacté sa capacité de production. « Ce qui est irremplaçable, c'est l'efficacité. Parce qu'aujourd'hui, un job qui prend une heure et demie sur une ligne d'embouteillage va prendre deux jours à trois personnes. Alors la rentabilité, on n'est pas arrivé à l'atteindre depuis deux ans », confie Éric Jean.

De nouveaux équipements ont été installés la veille de l’inauguration et la chaîne de production italienne devrait être livrée prochainement.

La ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Marie-Karlynn Laflamme, a salué la résilience de l’entreprise : « Ce qui me fait le plus chaud au cœur, c'est de constater la vitalité de notre économie, ce qu'on est en mesure de réaliser ici, chez nous, à Chicoutimi. »

Pour la députée, l’incendie a été un levier pour l’entreprise. « Un levier qui a permis aussi d'explorer d'autres avenues et de permettre encore davantage de s'implanter dans un marché maintenant qui est, ma foi, incommensurable. Je pense que EVO Finissions, peut faire beaucoup de chemin avec tout ça », dit-elle avec fierté.

Selon elle, ces nouvelles installations permettront à la compagnie de « conquérir le Québec et le reste de la planète ».

Le maire de Saguenay, Luc Boivin, a lui aussi adressé ses félicitations à Éric Jean et son équipe. « Cette persévérance-là, c'est digne des entrepreneurs. Je suis maire, mais je suis aussi président de Promotion du Saguenay. Je sais que toute mon équipe a beaucoup de très bons mots pour toi parce que tu es un entrepreneur qui a suivi un parcours rempli de périples, mais tu as su relever ça avec brio », dit-il.

Une nouvelle marque

Alors que l’entreprise regroupe maintenant 5 marques fabriquées, 19 marques partenaires partout dans la province, et une deuxième usine à Laval, celle-ci fait peau neuve avec la création de Strevo Solutions.

Comme Finissions EVO était à la fois le nom d’une des marques de produits fabriqués au sein de l’usine et le nom de l’entreprise, le président-directeur général et son équipe ont créé Strevo Solutions afin de différencier les deux. « Finitions EVO, ça devient vraiment un trait de marque qui regroupe nos produits plus grandes surfaces, grands groupes », explique Éric Girard, tandis que Strevo Solutions devient le nom de l’entreprise.

Un nouveau site Web sera bientôt disponible pour les clients.