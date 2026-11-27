Les propriétaires de l’épicerie Fraser & Gagnon, à Chicoutimi, Mathieu Fraser et Félix Girard, reviennent à la charge avec un troisième projet innovant. Dès ce samedi 28 novembre, le duo de chefs offrira à la population la chance de passer derrière les fourneaux grâce à sa nouvelle école de cuisine.

Il y a quelques mois à peine, le marché urbain Fraser & Gagnon ouvrait ses portes sur la rue de l’Hôtel-Dieu. Par la suite, son restaurant à formule speakeasy, « Mémoire », était officiellement lancé.

Maintenant, c’est au tour d’une nouvelle école de cuisine, arborant le même emblème, de voir le jour.

Après plus de 25 ans à évoluer dans le monde de la gastronomie, Mathieu Fraser et Félix Girard souhaitaient mettre sur pied une formule qui leur permettrait de mettre de l’avant deux choses qui leur tiennent particulièrement à cœur : la communauté et la transmission du savoir.

M. Fraser souhaite rendre accessibles les techniques qu’il utilise au quotidien et donner aux participants des repères qui leur serviront bien au-delà d’un atelier.

« Une recette donne une direction, mais ce sont les gestes et la compréhension qui permettent de progresser. J’ai envie que les gens repartent en sachant pourquoi ils font les choses et avec la confiance de les refaire à la maison », explique-t-il.

Chaque séance accueille 12 participants. Les démonstrations des chefs alternent avec des exercices pratiques, réalisés individuellement ou en équipe de deux. Les participants apprennent notamment à reconnaître la souplesse d’une pâte, à ajuster une cuisson ou à maîtriser certains gestes.

« On veut que les gens se sentent à l’aise de poser leurs questions et d’essayer. On peut arriver seul, en couple ou entre amis. Ce qui nous intéresse, c’est de cuisiner ensemble et de donner le goût de recommencer chez soi », souligne Félix Girard.

Le duo tient également à préciser qu’aucune connaissance préalable n’est nécessaire et que tout le monde est le bienvenu.

L’ensemble du matériel nécessaire est fourni sur place. À la fin de la séance, les participants repartent avec leurs préparations ainsi que des fiches de recettes détaillées. Une dégustation est également prévue, selon la nature du cours, afin de prolonger les échanges autour des plats cuisinés.

Fort du succès rencontré par leurs autres projets, Mathieu Fraser explique que le lancement de l’école de cuisine a finalement été devancé.

« C’est un projet qu’on avait dans notre poche et qu’on souhaitait déployer. On cherchait le bon moment pour le faire, mais c’est la clientèle qui nous a poussés à aller un peu plus vite que prévu. Les gens nous disaient à quel point ce serait le fun, même si on ne proposait pas encore le service. On s’est donc dit qu’on allait démarrer plus tôt! » raconte-t-il.

Les premières séances auront lieu les 28 novembre, 5 et 12 décembre 2026, de 13 h à 15 h 30, au coût de 80 $ par personne, plus taxes. D’autres dates s’ajouteront en janvier 2027.

La programmation hivernale fera également une place aux vinaigrettes, à la mayonnaise, à la science de l’émulsion et à bien d’autres techniques culinaires.

« Quand on comprend une technique, on peut l’adapter aux produits qu’on a sous la main. C’est cette autonomie qu’on veut transmettre : que les gens aient leurs propres repères et prennent plaisir à cuisiner. »

L’École de cuisine — Mémoire × Fraser & Gagnon est située au 455, rue de l’Hôtel-Dieu, à Chicoutimi. Les inscriptions se font par l’achat de billets sur reservatech.net, où le public peut également consulter les dates offertes.