Plus de sept ans après son adoption par l’Assemblée nationale du Québec, la Loi sur la laïcité de l’État, mieux connue sous le nom de loi 21, a été largement validée par la Cour suprême du Canada. Le plus haut tribunal du pays a rendu vendredi une décision très attendue qui met un terme à une longue bataille judiciaire entourant cette législation.

La contestation avait été entendue sur quatre jours, du 23 au 26 mars derniers. Plusieurs groupes s’étaient opposés à la loi, notamment la Commission scolaire English-Montréal, le Conseil national des musulmans canadiens et l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC), rapporte Radio-Canada. Un total record de 51 intervenants a été entendu par la Cour suprême. En plus du Québec, cinq provinces avaient pris part aux débats, soit l’Ontario, la Colombie-Britannique, l’Alberta, le Manitoba et la Saskatchewan.

Le jugement a toutefois été rendu de manière partagée. Quatre des sept juges appelés à se prononcer sur le dossier ont indiqué qu’à leurs yeux, la loi 21 comportait des éléments discriminatoires au regard de certains articles de la Charte canadienne des droits et libertés. Malgré cette conclusion, la majorité des dispositions contestées demeurent en vigueur.

La décision confirme notamment la validité du recours préventif à la disposition de dérogation, aussi appelée clause nonobstant. Les juges ont statué qu’un gouvernement peut invoquer cette disposition avant même qu’une loi ne fasse l’objet d’une contestation fondée sur certains droits garantis par la Charte.

La Cour suprême a également précisé que les tribunaux conservent le pouvoir d’examiner les lois qui font l’objet de contestations, même lorsqu’elles sont protégées par la disposition de dérogation. Toutefois, cet examen ne permet pas d’invalider les lois.

Un changement important découle néanmoins du jugement. Les députés de l’Assemblée nationale, dont les droits sont protégés par l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés, ne seront pas assujettis à l’obligation d’exercer leurs fonctions à visage découvert.

Cette décision de la Cour suprême est définitive. Les contestataires ne disposent d’aucun recours supplémentaire, puisqu’il n’existe aucun mécanisme légal permettant de porter en appel un arrêt du plus haut tribunal du pays. Le jugement marque ainsi la fin d’un important chapitre judiciaire entourant l’un des dossiers les plus débattus de l’histoire récente du Québec.