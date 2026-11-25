Le président d’arrondissement de La Baie, Raynald Simard, a profité de la séance d’arrondissement de mardi pour officialiser l’entrée en poste de la nouvelle directrice d’arrondissement, Mélanie Côté, via une brève salutation en début de réunion.

Rappelons que cette dernière occupait jusqu’à tout récemment le poste d’attachée médiatique de l’arrondissement de Chicoutimi. La nomination avait d’ailleurs été très brièvement soulignée abordée par la directrice générale de la ville Geneviève Girard, lors de la présentation du Plan triennal d’immobilisations (PTI) le 3 novembre dernier.

Questionné par le 92,5 Ma radio d’ici, Raynald Simard a tout aussi brièvement commenté la nomination de Mme Côté, en saluant son arrivée en poste, se limitant à dire que ses compétences seront fort utiles, et qu’il se réjouissait de la compter dans son équipe.

De l’autre côté, des élus de l’arrondissement Chicoutimi se disent déçus de perdre une ressource de telle qualité.

Processus d'embauche?

Appelé à commenter le comment du processus d’embauche de l’ex-journaliste du Quotidien dans ses nouvelles fonctions, le maire de Saguenay, Luc Boivin, a d’abord rappelé que ce sont les élus qui choisissent la personne qui assure la direction de l’arrondissement, et que le tout se déroule à l'interne.

« Le poste a été ouvert. Madame Côté a appliqué sur le poste et a gagné le processus. De mon côté, c'est sûr que c'est une perte au niveau du cabinet politique. On a une personne qui est très compétente. C'est un poste qui représente le choix des élus, la décision leur revient. C'est le pont entre le politique et l'administratif. C’est un rare exemple de poste où ce sont les élus qui décident qui le comblera. Dans ce cas-ci, les élus tenaient à la nomination de Mélanie, qui satisfaisait à toutes les exigences ».

Selon les explications fournies, l’arrivée de Mme Côté s’inscrit dans le cadre d’un mouvement de personnel amorcé au sein de l’organigramme de l’hôtel de ville, question “d’améliorer la machine administrative”, nous a-t-on mentionné. Plusieurs se sont montrés intéressés par l’opportunité, Mme Côté a toutefois été l’heureuse élue. En ce qui a trait au choix de la personne qui lui succèdera à l’arrondissement de Chicoutimi, ce sera déterminé en 2027, comme le sous-entend Luc Boivin.

« On est en évaluation présentement. En attendant, c’est Agathe (Cagin, communications au Cabinet) qui assure l'intérim au niveau de l’arrondissement. Il y avait une volonté des élus d'attendre avant de rouvrir le poste, pour pouvoir vraiment cibler les besoins de manière concrète ».

L'identité de la personne qui succèdera à Mélanie Côté à l'arrondissement de Chicoutimi ne sera donc connu qu'en 2027, la priorité étant donnée à la prochaine présentation du budget (et ses suites) d'ici la fin de l'année.