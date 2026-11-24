Propulsé par Desjardins grâce à un montant de 100 000 $, le Mouvement Nourrir a vu le jour mardi dans le but de trouver une solution « pérenne et structurante » pour Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean afin de combattre l’insécurité alimentaire.

« L'aide alimentaire augmente d'année en année, constamment. Ce sont 68 000 demandes d'aide alimentaire mensuelles qui sont répertoriées dans la région, c'est inacceptable », clame le directeur général de Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean, Yannick Soumis.

Au vu de cette augmentation des besoins, l’organisme subit une forte pression financière depuis les 5 dernières années : « Je dis pression financière parce que les denrées n'arrivent pas par magie chez nous », explique-t-il. Le Mouvement Nourrir devrait permettre à l’organisme d’obtenir le soutien financier dont il a besoin.

Basé sur 4 piliers : le don, l’engagement, l’expérience et l’influence, MSLSJ cherche à mobiliser toute la population : « On a besoin de bénévoles, on a besoin de gens mobilisés, engagés. Oui, on a besoin de dons financiers, mais on a besoin aussi de dons en denrées », fait savoir Yannick Soumis. C’est pour cela que l’organisme d’aide alimentaire cherche à rejoindre les particuliers, les entreprises et les décideurs politiques.

« On veut vraiment mobiliser ces gens-là pour faire en sorte que l'organisation puisse continuer à répondre à la demande sur notre terrain », insiste-t-il.

Une mobilisation déjà visible

Certaines organisations ont déjà répondu présentes puisque la Fondation des Saguenéens reversera les profits de son moitié-moitié à Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean lors du match du 4 décembre contre l’Océanic de Rimouski. Une collecte de denrées non périssables sera aussi organisée aux portes du Centre Georges-Vézina.

Le directeur de Walter Café, Frédéric Labrecque, met lui aussi la main à la pâte avec la création du café solidaire « Nourrir ensemble ». 100 % des profits générés reviendront à l’organisme d’aide alimentaire. « Chaque sac de café Nourrir ensemble devient une façon pour nous et pour vous de contribuer à cette campagne pour notre région », explique-t-il.

Un nouvel entrepôt

L’attente a assez duré pour l’organisme qui cherchait à déménager dans un plus grand entrepôt. La Ville de Saguenay a fait don, il y a deux semaines, d’un terrain situé sur la rue de la Pinène entre Chicoutimi et Laterrière. De quoi voir la lumière au bout du tunnel pour le directeur général : « On est extrêmement contents parce qu'on avait des subventions qui dépendaient à savoir si on avait un terrain ou non », indique-t-il.

Pour financer ce projet d’environ 5 millions de dollars, l’organisme d’aide alimentaire compte déjà sur plusieurs subventions dont celle de la MAPAQ qui participe à hauteur de 406 000 $. Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean bénéficie aussi d’une enveloppe de 1,3 million de dollars grâce à plusieurs programmes provinciaux de la Banque Alimentaire du Québec. « On attend aussi des réponses de demandes de financement qu'on a faites à certains gouvernements […], on a d’autres annonces qui vont s’en venir avec Desjardins aussi », indique la coordonnatrice aux événements et partenariats stratégiques chez Moisson SLSJ, Catherine Villeneuve.

Au total, il manque encore environ 2 millions de dollars à l’organisme afin de financer le projet. Pour cela, des campagnes de financement sont organisées et la population est invitée à acheter un pied carré du futur entrepôt pour 100 $.

Ce futur entrepôt de 10 750 pieds carrés permettra à MSLSJ d’avoir une plus grande capacité de stockage, mais aussi de réfrigération et de congélation.

L’organisme pourra aussi y intégrer sa cuisine de transformation alimentaire destinée à nourrir les enfants de la région.

L’entrepôt devrait voir le jour d’ici le 30 juin 2028.