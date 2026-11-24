Le fait que la Cour supérieure suspende la réforme de 2022 sur le le serment des députés ne freinera pas le gouvernement du Parti Québécois dans ses convictions.

Par le biais d'une communication transmise aux médias dans la journée de lundi, soit le jour même qu'a été transmise la décision du juge Ian Demers, le premier ministre Paul St-Pierre Plamondon a annoncé sa volonté d'aller en appel.

Le gouvernement du Québec mentionne qu'il dénonce fermement un jugement qui va à l'encontre de la volonté démocratique des Québécois, qui ont exprimé leur volonté d'en finir avec “l'acte déloyal” du serment envers le roi britannique et avec le carcan monarchique en général.

Le premier ministre mentionne que ses troupes ont répété à plusieurs reprises que leur gouvernement n'est loyal qu'à ses gens et à la nation québécoise. Les 127 députés de l'Assemblée nationale sont arrivés au même constat, dit-il : nous sommes unanimes sur le principe de prêter uniquement serment au peuple du Québec.

« Nous allons analyser toutes les options juridiques et politiques qui s'offrent à nous pour nous assurer que ce serment n'ait pas lieu. À cet effet, des démarches seront entreprises sans délai afin d'interjeter appel de ce jugement devant la Cour d'appel du Québec et de demander la levée de l'exécution de celui-ci jusqu'à l'obtention d'une décision finale. », mentionne-t-il.

Le chef péquiste demande donc l'appui des autres partis politiques qui ont tous refusé de prêter serment au roi. Paul St-Pierre Plamondon demande aussi le soutien de la population.