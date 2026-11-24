Les deux portions de terrains dont veut se départir le gouvernement du Canada, près du Centre des données fiscales de Jonquière (Édifice Gilles-Marceau), sont dans un processus de vente toujours en cours.

C’est la précision qu’apporte la porte-parole de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), Michèle Larose. Elle mentionne que l’organisme gouvernemental procède actuellement à la vente de ces deux terrains du site, que la transaction n’est pas tout à fait conclue, et que les négociations se poursuivent.

Mme Larose précise qu’en 2023, SPAC avait identifié ce site comme une propriété sous-utilisée présentant un potentiel résidentiel. Déclarés excédentaires en septembre 2025, puisqu’ils n’étaient plus requis pour les opérations gouvernementales, ces terrains d’une superficie de 6 635 m2 (ou encore de 71 418 pieds carrés) chacun, ont été mis en vente afin de contribuer aux efforts du gouvernement du Canada visant à créer du logement. Mme Larose ajoute qu’en date de vendredi dernier, des discussions étaient toujours en cours, notamment avec Maisons Canada, dont la mission est de construire des logements hors marché, notamment des logements abordables.

Mario Morneau de Services publics et Approvisionnement Canada mentionne pour sa part au 92,5 Ma radio d’ici qu’étant donné que la transaction n’est pas tout à fait finalisée et donc toujours en cours, l’identité des acheteurs ne peut être dévoilée, ce qui explique également que les deux terrains sont encore inscrits au nom du gouvernement dans les registres de la ville de Saguenay.

Reste à voir s’il y aurait un autre développement résidentiel sur ces terrains dans les environs du Centre des données fiscales, le conseiller arvidien Carl Dufour ayant récemment déclaré qu’il y avait déjà une circulation dense dans le secteur, alors que d’autres services gouvernementaux s’apprêtent à déménager au sein de l’Édifice Gilles-Marceau .