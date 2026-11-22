La sécurité des piétons près du pont de Sainte-Anne, à Chicoutimi-Nord, devrait être améliorée avec l’installation prochaine d’un feu de circulation à l’intersection du boulevard de Tadoussac et de la rue du Pont.

Selon Radio-Canada, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a finalement retenu cette option pour faciliter les déplacements des piétons et réduire les risques d’accident dans ce secteur. Le nouvel aménagement comprendra un feu de circulation standard ainsi que des feux destinés aux piétons.

Le calendrier de réalisation du projet n’est toutefois pas encore déterminé. Le ministère n’est pas non plus en mesure de préciser le coût des travaux.

Cette intervention était réclamée depuis plusieurs années par la Ville de Saguenay. Le dossier est à l’étude au ministère depuis 2020 et plusieurs mesures ont été mises en place au fil du temps pour tenter de corriger la situation.

De la signalisation supplémentaire et du marquage au sol ont d’abord été ajoutés, avant l’installation, en 2022, de feux rectangulaires à clignotement rapide. Ces aménagements n’ayant pas permis de régler complètement les problèmes de sécurité, le ministère a décidé de privilégier l’installation d’un feu de circulation.

La décision a été présentée aux élus municipaux en août dernier. Certains conseillers ont toutefois exprimé leur impatience devant les délais du dossier, particulièrement après un nouvel accident survenu récemment dans le secteur.

Le ministère estime que cette nouvelle configuration permettra de mieux protéger les piétons tout en nécessitant peu de modifications aux infrastructures existantes.