Les mises en chantier d’habitation ont connu une augmentation de 10% pour l’ensemble de la province. Pour la Région métropolitaine de recensement (RMR) de Saguenay, l’augmentation est encore plus marquée, avec un bon de 78%, en raison de 128 nouvelles mises en chantier sur le territoire de la ville.

Selon les données de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) transmises pour octobre 2026, 6 511 habitations ont été mises en chantier dans les centres urbains de 10 000 habitants et plus au Québec, soit une augmentation de 10 % comparativement à octobre 2025.

Pour sa part, le conseiller aux relations médias et aux affaires publiques de l’APCHQ, Cyriaque Gaborieau, précise au journal le Quotidien qu’en cinq ans, le marché a connu de fortes variations. Après un sommet de près de 68 000 mises en chantier en 2021, le Québec est descendu sous les 39 000 en 2023, sous l’effet de la hausse des taux et des coûts.

Depuis, la reprise est nette : près de 60 000 en 2025, notre deuxième meilleure année depuis 1990, portée par le logement locatif.

L’APCHQ souligne également que les appartements dominent largement le marché résidentiel. Ils représentent à eux seuls 72 % des mises en chantier de la RMR de Saguenay, loin devant les maisons individuelles (16 %) et les maisons jumelées (12 %).

Mentionnons qu’à Saguenay, 965 nouvelles demeures ont vu le jour en 2026, soit 456 de plus que l’année précédente. À l’échelle du Québec, Saguenay se démarque comme étant la seule RMR où les mises en chantier de maisons individuelles ont progressé au cours des dix dernières années (+15 %), alors que le reste de la province affiche un recul de 26 %.