Culture

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Graphite et fusain à l’honneur dans l’exposition d’Yves Pedneault à Arvida

Le 13 novembre 2026 - Modifié à 09 h 14 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

Après plusieurs mois de travail, le dessinateur originaire de Saguenay, Yves Pedneault, procédera au vernissage de sa nouvelle exposition solo intitulée « 100 dessins ». Sur place, 20 œuvres d’art réalisées au fusain et au graphite seront dévoilées officiellement. L’événement se tiendra ce vendredi 13 novembre, à la Galerie L’Art de vivre, à Arvida, de 17 h à 19 h. 

Présentées depuis le 3 novembre dernier, les créations d’Yves Pedneault seront exposées jusqu’au 5 décembre prochain. 

À l’aide d’un nouveau support de création, soit la toile de coton, M. Pedneault est maintenant en mesure de présenter à plus grande échelle les portraits qu’il aime tant faire ressortir à travers les tons de noir et de blanc. 

À travers le fusain et le graphite, M. Pedneault explore la richesse des émotions qui s’inscrivent dans les visages humains. Ses portraits hyperréalistes se distinguent par une maîtrise remarquable du détail, où chaque ombre, ride et texture contribue à révéler la singularité de ses sujets. 

Ayant appris le dessin de façon autodidacte, Yves Pedneault a développé une approche bien à lui. Son daltonisme l’a notamment amené à se tourner vers le graphite, un médium qui lui permet aussi de relever les défis techniques qu’il apprécie particulièrement dans la création. 

Cette passion demande toutefois beaucoup de temps et de patience. Chaque dessin nécessite entre 30 et 60 heures de travail, un investissement qui ne semble pas peser bien lourd aux yeux de l’artiste. 

« C’est la question qu’on me pose souvent, mais je ne compte pas réellement. Je peux m’installer et dessiner une heure, quatre heures, une journée complète. Quand je m’installe, je ne pense plus à rien et je suis parti. C’est ce que j’aime. » 

« 100 dessins » sera la quatrième exposition d’Yves Pedneault à la Galerie L’Art de vivre. L’artiste a également eu la chance de présenter ses œuvres à plusieurs endroits au Saguenay, à Québec et même à New York, dans le cadre de l’Affordable Art Fair, en 2024. 

Pour la propriétaire de la Galerie L’Art de vivre, Frédérique Girard, c’est toujours un plaisir et un pur bonheur de recevoir M. Pedneault. Ce dernier a d’ailleurs été le premier artiste à présenter une exposition solo dans sa galerie, en 2023. 

« Il va toujours repousser ses limites. Au départ, il est arrivé avec des dessins de petite taille au graphite, puis il est passé au fusain. Aujourd’hui, il a travaillé pendant des mois et des mois pour apprendre à faire de la toile son nouveau support. » 

Au-delà de son talent, c’est aussi sa façon de travailler qui retient l’attention de la propriétaire. L’artiste se démarque notamment par sa discrétion et sa façon de travailler loin des projecteurs. 

« C’est un artiste qui travaille beaucoup dans l’ombre. On le perd un peu de vue pendant quelque temps, puis il nous revient en disant : “J’ai une vingtaine de tableaux de faits, ça fait deux ans que je travaille là-dessus.” » 

Le vernissage de l’exposition « 100 dessins », qui se tiendra ce vendredi, est ouvert à tous et l’entrée est gratuite. 

Il est également possible de suivre son travail sur les réseaux sociaux, sous le nom « Dessins Yves Pedneault ». 

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