La directrice générale d’Aide Chez Soi Royaume du Saguenay, Lynda Bélanger, a reçu mercredi soir le 3e degré de l’Ordre du Mérite coopératif et mutualiste québécois lors d’une cérémonie tenue au Théâtre Capitole de Québec.

Cette distinction, remise par le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, souligne le parcours de celle qui a contribué à bâtir la plus importante coopérative de soutien à domicile au Québec. Sa candidature a été déposée et appuyée par le Réseau de coopération des entreprises d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD), dont elle est vice-présidente du conseil d’administration.

Lynda Bélanger a fait ses premiers pas dans le mouvement coopératif en 1998 à titre de stagiaire en secrétariat-comptabilité. Elle a ensuite rapidement pris les rênes de la coopérative de Jonquière comme directrice générale.

Sous sa direction, l’organisation a franchi une étape importante en 2009 avec la fusion des coopératives de Jonquière et de Chicoutimi, donnant naissance à Aide Chez Soi Royaume du Saguenay. Depuis, la coopérative a connu une croissance soutenue et compte aujourd’hui plus de 400 employés. L’organisation a également été parmi les premières au Québec à offrir des services directement dans les résidences pour aînés.

« Quand une EÉSAD a besoin d'un modèle innovant, d'un outil ou simplement d'un conseil, Lynda a toujours ouvert sa porte, sans jamais rien demander en retour. C'est cette générosité qui a permis à notre réseau de grandir ensemble et que nous avons l'occasion de souligner avec la distinction qu'elle reçoit », a souligné J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD.