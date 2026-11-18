La clinique Mission Équilibre a inauguré ses tout nouveaux locaux sur le boulevard du Saguenay. Née d’un partenariat entre 4 femmes d’horizons différents, la clinique souhaite répondre à un besoin grandissant d’accompagnement psychosocial.

Jessika Sévigny-Mailhot, Dominique Giroux, Julie Tremblay et Mélissa Pelletier ont toutes une spécialité différente ce qui leur permet « d’atteindre presque toute la population. » Issues de parcours professionnels différents les 4 amies ont choisi de regrouper leur expertise au sein d’une même clinique pour accompagner les enfants, les adolescents, les adultes et les familles.

La clinique offre notamment des services en santé mentale, en dépendances, en périnatalité et post-partum, de l’accompagnement spécialisé pour les enfants et pour les parents, ainsi que de l’accompagnement adapté aux besoins spécifiques des hommes.

Dominique, une des travailleuses sociales, offre d’ailleurs un service de médiation animale et zoothérapie avec une partenaire toute spéciale : Aby une Labrador « attachante, sociable et expressive », selon elle.

La clinique propose un accompagnement individuel en présentiel ou en visioconférence et offre également des ateliers de groupe.

« On a aussi un service bilingue français, anglais, qui répond à une demande de la communauté militaire de Bagotville qui est en augmentation dans les familles immigrantes et nouvellement arrivées dans la région », mentionne Jessika Sévigny-Mailhot qui travaillait avant sur la base militaire de Bagotville.

Pour l’instant, aucune liste d’attente n’a encore été mise en place, ce qui reste plutôt rare dans le milieu de la santé, même pour une clinique privée : « Moi-même j’attends pour certains services pour ma propre famille », plaisante Jessika Sévigny-Mailhot. Les travailleuses sociales et l’intervenante psychosociale ont toutes de la place pour accueillir de nouveaux patients, mais elles s’attendent à recevoir beaucoup de demandes.

Un besoin grandissant

Les 4 femmes estiment que les besoins en services psychosociaux sont en augmentation ces dernières années puisque la santé mentale occupe de plus en plus de place dans les discussions. « Avant c’était un sujet très tabou, on cachait ça, on n’en parlait pas mais aujourd’hui on reconnaît qu’on a le droit d’avoir des hauts et des bas », observe Jessika Sévigny-Mailhot.

« Il y a 20 ans il ne fallait pas le montrer, la seule émotion que les hommes avaient le droit de montrer c’est la colère. C’est encore un peu le cas aujourd’hui mais je vous dirais que certains veulent du changement. Il y a plus d’ouverture, les jeunes hommes reconnaissent qu’ils n’ont pas juste de la colère en eux », ajoute l’intervenante psychosociale, Julie Tremblay.

Débordement du système public

Si Jessika Sévigny-Mailhot, Dominique Giroux, Julie Tremblay et Mélissa Pelletier ont choisi d’exercer au sein d’une clinique privée, c’est surtout en raison du manque de ressources du secteur public. « Oui je suis allée au privé parce que j’ai vu une carence dans une certaine forme de service que je voulais offrir et que je ne pouvais pas offrir en étant ailleurs qu’ici », fait savoir Julie Tremblay.

« Moi en travaillant avec les familles, en périnatalité j’ai constaté qu’il n’y a pas de ressources pour les jeunes papas que ce soit ici au Saguenay ou que ce soit au Manitoba où je travaillais avant », avance de son côté Mme Sévigny-Mailhot.

Pour Dominique Giroux, avoir un temps limité avec chaque patient a suscité de la frustration : « Si ça me tente de passer une heure et demie avec la personne je vais le faire », assure-t-elle.

Ayant toutes travaillé pour des organismes communautaires auparavant, les 4 amies déplorent le manque d’argent dans le secteur public : « Parfois il y a du manque de personnel, des fois il y a de l’essoufflement. Le communautaire c’est magnifique, c’est merveilleux, c’est vraiment une belle place pour construire ta façon de voir les choses, apprendre à connaître tous les autres organismes autour. Mais ils manquent de budget », témoigne Julie Tremblay.

Dominique Giroux aurait aimé pouvoir continuer à offrir ses services dans une clinique publique : « Si tu me demandes du jour au lendemain si j’y retournerais en étant payée à mon juste salaire, je te dirais oui. »

Un projet qui grandira

Selon la cofondatrice de la clinique, Mélissa Pelletier, celle-ci est la première étape d’un projet qui sera amené à grandir. La travailleuse sociale confie d’ailleurs que certains de ses anciens collègues aimeraient déjà venir travailler dans les locaux de Mission Équilibre. « Donnez-nous un immeuble et on va en créer du service ! », ajoute-t-elle en plaisantant.