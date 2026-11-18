Le conseil d’arrondissement de Chicoutimi souhaite voir la limite de vitesse être abaissée sur une portion du boulevard Talbot à Laterrière afin d’améliorer la sécurité des citoyens du secteur.

Lors de sa séance régulière tenue mardi midi, les élus ont adopté une résolution demandant au ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) de réduire la limite de vitesse de 90 km/h à 70 km/h sur un tronçon d’environ 1,5 kilomètre. Le secteur visé s’étend entre la rue du Boulevard et le commerce Aux jardins d’Alex et Jennie, rapporte Radio-Canada.

Selon les membres du conseil d’arrondissement, cette demande est motivée par l’achalandage observé à cette intersection ainsi que par des préoccupations liées à la sécurité des citoyens fréquentant le parc du Bassin, situé au cœur de la zone concernée.

Par ailleurs, une seconde résolution a été adoptée, cette fois dans le secteur de Chicoutimi-Nord. Celle-ci vise à demander au MTMD d’apporter des améliorations à la sécurité de la traverse piétonnière située sur le boulevard de Tadoussac, à proximité du pont Sainte-Anne.