Luc Boivin à la mairie : l’heure est au bilan, selon Unissons Saguenay

Un an après son élection, le maire de Saguenay, Luc Boivin, a des comptes à rendre selon Unissons Saguenay. Même si le parti municipal appuie le maire sur certaines mesures, quelques déceptions sont notables pour la formation politique.

Parmi les points positifs rapportés, Unissons Saguenay souligne que le climat s’est amélioré au conseil municipal, ainsi qu’entre les élus et la population. Unissons Saguenay applaudit également la création du conseil jeunesse, une mesure que le parti avait lui-même proposée dans son programme et approuve l’assouplissement de certaines règles relatives au zonage résidentiel.

Toutefois, les déceptions sont présentes dans l’organisation, alors que selon eux, les MRC de Saguenay et du Fjord ont fait échouer une proposition d’aire marine protégée en amont du Fjord, au grand bonheur de Rio Tinto, d’Ariane Phosphate, de Port Saguenay et du club de yacht de Chicoutimi. Unissons Saguenay rapporte qu’au moment où le conseil devrait s’affairer à préparer le budget de 2027, il n’y a pas moyen de savoir si l’on réservera une somme pour le budget participatif prévu à la mise en œuvre du Plan climat. Rappelons que la première année du maire Boivin a été remise en question par lui-même, alors qu’il ne s’était pas donné la note parfaite lors de son passage au Cercle de presse de Saguenay, le 21 octobre dernier.

Mentionnons finalement qu’avec 25% du scrutin et malgré leur non-présence au conseil, les partis politiques municipaux de Saguenay ne s’avouent pas vaincus, soulignant qu’il est sain qu’une opposition comme celle d’Unissons Saguenay puisse contribuer à la vie démocratique municipale.