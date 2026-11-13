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Le taux d'échec global est en baisse

Le 13 novembre 2026 à 15 h 59
Par André Deschênes - CKAJ

Le taux d’échec aux examens ministériels au Québec, toutes matières confondues, est passé de 17 % en 2024 à 13 % en 2025, selon le Palmarès des écoles secondaires du Journal de Québec. 

Parmi les établissements évalués, 45, dont 25 publics, ont amélioré significativement leur cote globale, largement fondée sur les épreuves de juin 2025 en 4e et 5e secondaire. 

À Montréal, l’école Pointe-aux-Trembles affiche un taux d’échec de 7 %, contre 16 % en 2019. Yanick Labrie rappelle que la comparaison la plus valable pour une école demeure l’évolution de ses résultats dans le temps. En ce qui a trait au palmarès détaillé, il sera dévoilé samedi. Mais d’ores et déjà, on constate qu’aucune école du Saguenay-Lac-Saint-Jean ne figure dans le Top 10 des écoles publiques et celui des écoles privées.

Par contre, en ce qui a trait à la région et ses écoles, en combinant les écoles publiques et privées, celle qui continue de se démarquer des autres encore une fois cette année en occupant la pôle est celle du Séminaire de Chicoutimi/Lycée du Saguenay avec un 8,3/10. Suivent ensuite l’école Camille-Lavoie à Alma, la polyvalente Arvida, ensuite les écoles secondaires de Normandin, de Saint-Félicien et celle de Jean-Gauthier d’Alma. 

Cette évaluation, bâtie par l’Institut Fraser, s’appuie sur les résultats obtenus aux examens du Ministère en juin 2025, par les étudiants du 4e et 5e secondaire.   

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