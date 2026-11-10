Jimmy Bouchard rencontre le président d’arrondissement de Jonquière

Le 4 novembre dernier, Jimmy Bouchard a passé les portes du bureau d’arrondissement de Jonquière pour la première fois en tant que député. Il a souhaité rencontrer le président d’arrondissement, Carl Dufour, pour prendre connaissance de ses dossiers prioritaires.

L’Hôpital de Jonquière, Jonquière-Médic, le lac Kénogami, l’usine de Kénogami, le Mont-Fortin, le Théâtre Côté Cour, la coopérative Loge m’entraide et le musée du Patrimoine d’Arvida, sont les dossiers mis en avant par le président d’arrondissement. Jimmy Bouchard connaît maintenant l’état des dossiers pour les porter à l’Assemblée nationale.

« Les dossiers qui concernent la ville de Saguenay et particulièrement l’Arrondissement de Jonquière, je les connais déjà, j’ai été là pendant 6 ans donc c’est facilitant pour le travail », assure le député de Jonquière en ajoutant qu’il est également très facile de collaborer avec son ancien collègue, Carl Dufour.

Des rencontres mensuelles

Celui qui prône un travail en collaboration avec les élus municipaux depuis le début de sa campagne souhaite maintenir des rencontres régulières avec le président d’arrondissement, afin de favoriser l’avancement des dossiers. Il dit également rester disponible pour les autres conseillers « selon leurs besoins et les enjeux propres à leur dossier », dit-il.

« Ce sont des rencontres qu’on va faire au début de chaque mois, et ça va alterner avec notre président d’arrondissement et avec les autres élus de manière plus individuelle parce que tout le monde a son petit grain de sel et sa petite pierre à porter à l’édifice », explique Jimmy Bouchard.

« C’est super important pour moi et pour eux d’avoir des canaux de communication efficaces et rapides », a-t-il insisté.