La Maison des jeunes du Bas-Saguenay inaugurera ses nouveaux locaux

La Maison des jeunes du Bas-Saguenay procédera à l'inauguration officielle de ses nouveaux locaux et de son parc extérieur réaménagé le jeudi 12 novembre, lors d'un événement sous forme de 5 à 7 qui se déroulera de 17 h à 19 h à L'Anse-Saint-Jean.

Après plusieurs années de planification et de travail, l'organisme franchit une étape importante avec l'ouverture d'un nouvel espace destiné aux adolescents du territoire. Les installations ont été conçues afin d'offrir un milieu de vie convivial, sécuritaire et inclusif, pensé « pour et par » les jeunes de la région.

Le projet de réaménagement a permis à la Maison des jeunes de doubler sa superficie. Les nouveaux locaux comprennent notamment des espaces adaptés aux activités physiques et créatives, une cuisine fonctionnelle destinée aux ateliers collectifs ainsi qu'un espace extérieur entièrement réaménagé.

« Ce nouveau milieu de vie est essentiel pour renforcer le sentiment d’appartenance de nos jeunes et pour continuer à les soutenir dans leur développement en tant que citoyens critiques, actifs et responsables », a souligné Catherine Faubert, présidente de la Maison des jeunes du Bas-Saguenay.

La réalisation du projet a été rendue possible grâce à l'appui de plusieurs partenaires financiers, bénévoles et membres de la communauté. Parmi eux figurent le Gouvernement du Québec, Santé Québec Saguenay-Lac-Saint-Jean-Universitaire, Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean, la MRC du Fjord-du-Saguenay ainsi que la municipalité de L'Anse-Saint-Jean.