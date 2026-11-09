Actualités

 Temps de lecture : 55s

La Maison des jeunes du Bas-Saguenay inaugurera ses nouveaux locaux

Le 09 novembre 2026 - Modifié à 14 h 39 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Maison des jeunes du Bas-Saguenay procédera à l'inauguration officielle de ses nouveaux locaux et de son parc extérieur réaménagé le jeudi 12 novembre, lors d'un événement sous forme de 5 à 7 qui se déroulera de 17 h à 19 h à L'Anse-Saint-Jean.

Après plusieurs années de planification et de travail, l'organisme franchit une étape importante avec l'ouverture d'un nouvel espace destiné aux adolescents du territoire. Les installations ont été conçues afin d'offrir un milieu de vie convivial, sécuritaire et inclusif, pensé « pour et par » les jeunes de la région.

Le projet de réaménagement a permis à la Maison des jeunes de doubler sa superficie. Les nouveaux locaux comprennent notamment des espaces adaptés aux activités physiques et créatives, une cuisine fonctionnelle destinée aux ateliers collectifs ainsi qu'un espace extérieur entièrement réaménagé.

« Ce nouveau milieu de vie est essentiel pour renforcer le sentiment d’appartenance de nos jeunes et pour continuer à les soutenir dans leur développement en tant que citoyens critiques, actifs et responsables », a souligné Catherine Faubert, présidente de la Maison des jeunes du Bas-Saguenay.

La réalisation du projet a été rendue possible grâce à l'appui de plusieurs partenaires financiers, bénévoles et membres de la communauté. Parmi eux figurent le Gouvernement du Québec, Santé Québec Saguenay-Lac-Saint-Jean-Universitaire, Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean, la MRC du Fjord-du-Saguenay ainsi que la municipalité de L'Anse-Saint-Jean.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Actualités

Urgence de l'hôpital de Jonquière: les coûts plus hauts confirmé
Publié à 15h59

Urgence de l'hôpital de Jonquière: les coûts plus hauts confirmé

Une déclaration émanant du bureau de la ministre de la Santé Marie-Karlynn Laflamme confirme bel et bien lundi l'information obtenue par le 92,5 Ma radio d'Ici, pendant la récente campagne électorale, à savoir qu'il y a eu un dépassement de coûts d'observé lors de l'ouverture des enveloppes de soumissions. Le dépassement de coûts a été ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Première rencontre entre Carl Dufour et le député Jimmy Bouchard
Publié à 15h00

Première rencontre entre Carl Dufour et le député Jimmy Bouchard

Le président de l’arrondissement de Jonquière, Carl Dufour, a accueilli le nouveau député de Jonquière, Jimmy Bouchard, au bureau de l’arrondissement le 4 novembre dernier afin de faire le point sur plusieurs dossiers jugés prioritaires pour le secteur. Organisée à la demande du député, cette rencontre constituait une première ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Le Parti libéral du Québec veut créer un directeur parlementaire du budget
Publié à 13h41

Le Parti libéral du Québec veut créer un directeur parlementaire du budget

Le chef de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale, Charles Milliard, annonce que le Parti libéral du Québec (PLQ) déposera son premier projet de loi dès la reprise des travaux parlementaires, le 1er décembre prochain, afin de créer un directeur parlementaire du budget. Par cette initiative, le PLQ souhaite concrétiser un ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES