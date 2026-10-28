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Le PQ tranche : le changement d’heure bientôt terminé

Le 28 octobre 2026 - Modifié à 10 h 02 min
Par André Deschênes - CKAJ

Le gouvernement du parti Québécois a statué : les Québécois n’auront bientôt plus besoin d’effectuer le changement d’heure sur leur montres et horloges. Restera toutefois à déterminer quel sera le type d’heure qui sera conservé, soit celui d’hiver ou d’été, l’heure dite « normale » ou celle qu’on dit « avancée ».

C’est une source gouvernementale qui a confirmé la nouvelle au Bureau parlementaire du Journal de Québec/de Montréal. Il est cependant trop tard pour modifier la donne sur ce qui est prévu en fin de semaine, soit le retour à l’heure normale de l’Est, alors que montres et horloges seront reculées d’une heure, après la soirée de l’Halloween.

En ce qui a trait à l’important changement à venir, un projet de loi sera déposé prochainement par la ministre de la Justice, Marie-Claude Sarrazin, pour mettre un terme à cette pratique, en modifiant la Loi sur le temps légal. 

À savoir quel format d’heure sera privilégié, le gouvernement de Paul St-Pierre Plamondon entend « faire les choses correctement » et consultera des experts pour déterminer l’heure à privilégier, avancée ou normale. Des auditions à ce sujet devraient se tenir sur un maximum de deux journées.

Rappelons qu’il y a deux ans, le gouvernement Legault avait consulté les Québécois sur le sujet, 91 % des quelque 214 000 répondants souhaitaient cesser de changer l’heure, et 72 % préféraient conserver l’heure d’été.

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