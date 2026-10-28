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Salle comble et Guillaume Lavoie...comblés!

Le 28 octobre 2026 - Modifié à 14 h 05 min
Par La rédaction

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Le chroniqueur de politique américaine Guillaume Lavoie est de passage cette semaine au Saguenay, en conférence deux fois plutôt qu'une. Invité par le 92,5 Ma radio d'Ici, le natif de Jonquière amorçait d'abord sa série de conférences mardi après-midi, devant un parterre d'auditeurs de la radio 100 % régionale, réunis à la salle Le Calypso de Jonquière.

Rappelons que Guillaume Lavoie prononce ses deux conférences gratuitement, pour le bénéfice de la Maison de soins palliatifs du Saguenay, sous le thème « Les États-Unis : les clés pour comprendre l'Oncle Sam ».

Le public d'auditeurs, présent à celle de mardi, assistait gratuitement, sur invitation, et était ensuite invité à faire un don sous forme de contribution volontaire à la cause, à la sortie du Calypso. Cette 1e conférence a permis d'amasser la somme de 2 650 $ pour la Maison de soins palliatifs régionale.

Public conquis

Ce sont des spectateurs fort attentifs qui ont écouté pendant plus d'une heure et quart la conférence proprement dite, à un point tel qu'on aurait pu entendre voler une mouche. Puis, généreux, le conférencier a consacré au-delà d'une trentaine de minutes à répondre aux questions formulées par le public, fournissant moults détails et explications en guise de compléments sur le modèle américain. Mentionnons qu'un total de 207 personnes ont assisté à l'activité présentée au Calypso.

La conférence de ce mercredi, prononcée sous forme de déjeuner-conférence devant des gens d'affaires réunis au Centre des congrès Le Montagnais, a vue de son côté tous les profits de la vente des billets remis à la Maison de soins palliatifs. Le montant total amassé au terme de l'événement s'élevait à 10 275$. 

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