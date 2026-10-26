Accident chez Niobec : opérations toujours suspendues

Les opérations souterraines sont toujours suspendues à la mine Niobec de Saint-Honoré, après qu’un accident y soit survenu samedi dernier. Rappelons que les câbles d’un élévateur (ascenseur) auraient subi un bris.

Selon des sources à l’interne, ce qu’on appelle aussi le « skip », d’une capacité de 20 tonnes et qui sert au transport de matériel, est alors passé de 20 pieds à 2 500 pieds en quelques instants. Heureusement, personne n’a été blessé.

La porte-parole de Niobec, Claudia Bolduc, avait confirmé pendant le weekend au 92,5 Ma radio d’Ici CKAJ « qu’un bris majeur était survenu, que les travailleurs avaient tous été évacués sans problèmes et qu’ils étaient tous rentrés à leurs domiciles ».

Mise à jour lundi

Une mise à jour de la situation nous apprend lundi que les opérations souterraines sont suspendues pour une durée indéterminée, le temps d’évaluer l’ampleur des dommages. En ce qui a trait aux opérations en surface, elles reprendront mardi.

Claudia Bolduc ajoute qu’une communication journalière est faite aux employés pour les informer au fur et à mesure que des détails supplémentaires sont disponibles. « Les employés demeurent notre priorité », conclut-elle.