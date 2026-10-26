Remise du 1er coquelicot à Luc Boivin

La journée de vendredi 23 octobre marquait le lancement le lancement de la campagne du coquelicot au Saguenay. Et comme la tradition l'exige, le premier coquelicot a été remis au premier citoyen de la ville de Saguenay, en l'occurrence son maire Luc Boivin.

Il est de bon goût de porter le coquelicot, rappelons-le, afin de rendre hommage aux soldats qui se sont battus et qui ont aussi fait sacrifice de leurs vies pour assurer notre liberté.

Steve Frechette, président de la Légion SDT Roméo Gagnon MM filiale 235 Chicoutimi, a donc remis ce fameux coquelicot au maire Boivin, dans l'enceinte de l'hôtel de ville. Rappelons que le maire Boivin, aussi colonel honoraire de la Base militaire de Bagotville, avait vraiment à coeur de respecter la tradition. Il va donc sans dire que le lancement de la campagne du coquelicot est pour lui un événement très significatif.