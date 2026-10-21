Marie-Karlynn Laflamme pressentie à la Santé

À quelques heures de la formation officielle du Conseil des ministres du Parti québécois, la députée de Chicoutimi, Marie-Karlynn Laflamme, devrait hériter du ministère de la Santé. De son côté, Joël Arseneau, député péquiste depuis 2018, prendrait la tête du ministère de l’Éducation.

De façon plus concrète, Mme Laflamme aura la tâche de mettre de l’ordre au sein du ministère de la Santé, de la Prévention et des Aînés, ainsi que dans le projet de Santé Québec.

Le Conseil des ministres que présentera Paul St-Pierre Plamondon comptera 22 personnes, soit six de moins que celui de l’ancienne première ministre Christine Fréchette.

Auparavant, la députée de Chicoutimi était vice-rectrice à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Elle a également travaillé pendant plusieurs années au Centre intégré de santé et de services sociaux (CSSS) Lac-Saint-Jean-Est.

La cérémonie officielle d’assermentation aura lieu aujourd’hui à 13 h 30 à l’Assemblée nationale.