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L’équipement de 20,3 M$ permet une meilleure prise en charge des patients

L'Hôpital de Chicoutimi dispose maintenant d’une nouvelle chaîne analytique automatisée

Le 11 octobre 2026 - Modifié à 10 h 29 min
Par Jean-François Desbiens - Journaliste

Santé Québec Saguenay-Lac-Saint-Jean a dévoilé le 6 octobre la nouvelle chaîne analytique automatisée du laboratoire de l’Hôpital de Chicoutimi. Cet équipement représente un investissement de plus de 20,3 M$.

L’appareil offre une solution automatisée qui permet d’accélérer la prise en charge des patients, notamment dans les situations urgentes.

L’organisme ajoute, par voie de communiqué, que le laboratoire de l’Hôpital de Chicoutimi est le premier au pays à intégrer l’hématologie à sa chaîne d’analyse.

Toujours selon la même source, cette innovation améliore grandement l’efficience du processus en analysant une plus grande variété d’échantillons au sein de la même chaîne automatisée.

La modernisation de la chaîne analytique permet des résultats plus rapides, une capacité augmentée, un meilleur environnement de travail pour les opérateurs, moins d’étapes manuelles avec une gestion du préanalytique en trois secondes, et une meilleure traçabilité des échantillons.

Répondre à plusieurs besoins

La présidente-directrice générale adjointe de Santé Québec Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Lavoie, souligne que cette chaîne analytique répondra à plusieurs besoins actuels et à venir, pour l’ensemble de la région.

« Cette modernisation offre une plateforme flexible, capable de s’adapter aux besoins futurs du laboratoire et aux besoins croissants de notre population régionale, affirme Julie Lavoie. Elle constitue une évolution importante pour notre établissement et confirme le rôle suprarégional de notre centre hospitalier de calibre universitaire. Je tiens à remercier tout particulièrement les employés du laboratoire, mais également, toutes les personnes qui ont collaboré à faire de ce projet un succès. »

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