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Récupérer les surplus de fruits et de légumes

Les Butineurs étendent leurs activités à l’ensemble du Lac-Saint-Jean

Le 11 octobre 2026 à 12 h 01
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste

Les Butineurs entament une septième saison sous le signe de l’expansion. Déjà bien implanté dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, l’organisme de glanage peut désormais compter sur un soutien financier qui lui permettra de consolider et d’étendre ses activités aux trois MRC du Lac-Saint-Jean.

Depuis juillet dernier, le projet « Pérennisation et déploiement régional des services de glanage autour du Lac-Saint-Jean » bénéficie d’une aide financière de 162 000 $ sur trois ans provenant du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité, en collaboration avec le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Cette contribution doit notamment permettre aux Butineurs de poursuivre leur développement dans les MRC du Domaine-du-Roy et de Maria-Chapdelaine, en plus de leurs activités déjà établies dans Lac-Saint-Jean-Est.

Le déploiement dans l’ouest du Lac-Saint-Jean a d’ailleurs commencé en 2025 avec l’ajout d’une ressource à Saint-Félicien grâce au Fonds de développement de la MRC du Domaine-du-Roy. Cette collaboration s’est poursuivie en 2026 et s’accompagne maintenant d’un soutien du Fonds de développement collectif de la MRC de Maria-Chapdelaine.

Donner une deuxième vie aux surplus

La mission des Butineurs consiste à récupérer les surplus de fruits et de légumes qui, autrement, pourraient être laissés au champ ou perdus. Pour y parvenir, l’organisme organise des activités de glanage réunissant des bénévoles directement chez des producteurs agricoles ou sur des terrains privés.

Une fois récoltés, les aliments sont répartis équitablement entre les bénévoles ayant participé au glanage, les propriétaires des lieux et des organismes communautaires de la région. Un modèle qui permet de réduire le gaspillage alimentaire tout en contribuant à améliorer la sécurité alimentaire dans les communautés.

Avec l’élargissement de ses activités, Les Butineurs souhaitent maintenant rejoindre davantage de producteurs et de propriétaires disposant de surplus pouvant être valorisés. L’organisme invite donc les citoyens, les producteurs agricoles et les propriétaires de terrains à communiquer avec lui lorsqu’ils disposent de fruits ou de légumes en surplus.

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